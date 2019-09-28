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台東女子赴寮國工作失聯 楊爸爸急盼各界協尋

2019-09-28 23:13聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東一名27歲女子楊喬淇赴寮國工作，9月20日之後就跟家人斷了音訊，楊父急著尋人，想到寶貝女兒，楊爸爸接受媒體訪問時，忍不住哽咽請大家幫忙找人；外交部已請兼轄寮國的我駐越南代表處積極聯繫寮國警察等單位，全力設法協尋中。

據TVBS報導，楊爸爸在受訪時幾乎哽咽說不出話，楊爸爸說，楊喬淇大學畢業後原赴大陸工作，因公司成立寮國分公司，今年9月1日她被改派往寮國工作，負責行銷，她9 月1日從高雄飛新加坡轉機到寮國，原本天天都用LINE向家人報平安，突然在9月20日失去聯絡，LINE的通訊內容就停在9月19 日。

楊爸爸說，女兒9月1日出發後，不管是在機場，還是抵達寮國，都有拍照傳LINE給家人看，每天也都會通電話分享生活，還聽女兒提起寮國衛生環境相當差，不知被什麼蟲叮咬，導致全身過敏，讓楊爸爸很不捨。

楊爸爸表示，連日來幾次撥電話、傳訊息，寶貝女兒都沒有回應，心急如焚的家人當時想說，搞不好女兒是因工作太忙或是其他原因，沒有回覆訊息，再等等看，沒想到一直到今天，楊家人都沒有寶貝女兒的任何音訊。

心急如焚的楊爸爸連日來在臉書社群PO「協尋啟事」，希望認識喬淇的同學朋友有喬淇的訊息，能跟家人聯繫，至今沒有女兒的任何消息，楊爸爸只好到警局報案，並向台東立委劉櫂豪求助。

劉櫂豪今天晚上表示，外交部晚上9點多回覆劉櫂豪，除已聯繫楊喬淇家人了解案情，也責令外交部兼轄寮國的我駐越南代表處，積極聯繫寮國相關單位，全力設法協尋。

原本每天都與家人用LINE聯絡的楊喬淇，20日便失去音訊，楊喬淇回覆家人的通訊內...
原本每天都與家人用LINE聯絡的楊喬淇，20日便失去音訊，楊喬淇回覆家人的通訊內容就停在9月19日。圖／楊家人提供
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27歲台東女子遠赴寮國工作，9月20日之後就跟家人斷了聯繫，楊爸爸心急如焚。圖／...
27歲台東女子遠赴寮國工作，9月20日之後就跟家人斷了聯繫，楊爸爸心急如焚。圖／翻攝楊喬淇臉書
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27歲台東女子遠赴寮國工作，9月20日之後就跟家人斷了聯繫，楊爸爸心急如焚，圖為...
27歲台東女子遠赴寮國工作，9月20日之後就跟家人斷了聯繫，楊爸爸心急如焚，圖為楊喬淇在台東國際地標留下美麗身影。圖／楊家人提供
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27歲台東女子遠赴寮國工作，9月20日之後就跟家人斷了聯繫，楊爸爸心急如焚。圖／...
27歲台東女子遠赴寮國工作，9月20日之後就跟家人斷了聯繫，楊爸爸心急如焚。圖／楊家人提供
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劉櫂豪

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