中山大學反送中字條遭撕 北檢：嚴查轄內相關情事

2019-09-28 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



高雄國立中山大學校內，昨遭一對夫妻撕下聲援香港反送中留言字條，警方傍晚逮到2嫌，對此，台北地檢署表示，將全力與警方及各校配合，若發現相關情事，嚴查嚴辦。

國立中山大學校園「連儂牆」留言公布欄，昨遭一對男女帶著幼童，撕下聲援香港反送中運動留言字條，今天上午該校學生會報警，警方傍晚逮到涉案的吳姓夫妻，將依違反社會秩序維護法查辦全案。