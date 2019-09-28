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中山大學反送中字條遭撕 北檢：嚴查轄內相關情事

2019-09-28 22:46聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

高雄國立中山大學校內，昨遭一對夫妻撕下聲援香港反送中留言字條，警方傍晚逮到2嫌，對此，台北地檢署表示，將全力與警方及各校配合，若發現相關情事，嚴查嚴辦。

國立中山大學校園「連儂牆」留言公布欄，昨遭一對男女帶著幼童，撕下聲援香港反送中運動留言字條，今天上午該校學生會報警，警方傍晚逮到涉案的吳姓夫妻，將依違反社會秩序維護法查辦全案。

對此，台北地檢署表示，已通知轄區警方主動蒐證調查，若發現有相關情勢，將嚴查嚴辦，積極處理相關涉及刑責事件，並全力配合教育單位及各級學校，提供必要協助。

國立中山大學校園「連儂牆」留言公布欄，昨遭一對男女帶著幼童，撕下聲援香港反送中運...
國立中山大學校園「連儂牆」留言公布欄，昨遭一對男女帶著幼童，撕下聲援香港反送中運動留言字條，台北地檢署對此表示，將全力與警方及各學校配合，若發現相關情事，嚴查嚴辦。圖／翻攝自臉書「台灣也有一個騰訊」
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中山大學香港反送中

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