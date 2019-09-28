防境外資金、假訊息介入大選 南檢成立專責小組
為因應明年第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉大選的到來，台南地檢署邀集台南市警局、調查處、市府政風處等相關單位，召開選舉查察工作協調會，檢察長林錦村強調，除全力防制賄選與暴力外，應加強蒐報境外資金與假訊息介入選舉情資，務必做好各項預擬狀況因應作為及準備，檢方也成立專責小組查察。
台南市警察局長周幼偉率刑事警察大隊大隊長林弘昇、16個分局長與偵查隊長、台南市調查處副處長施東亮率領各站主任、廉政署南部地區調查組副組長羅仕冀、市府政風處長詹政曇、移民署南區事務大隊台南市專勤隊，與主任檢察官在南檢會議室召開選舉查察工作協調會議。
會議由主任檢察官許嘉龍、市刑大隊大隊長林弘昇、市調查處犯罪防治科長邱耀輝、政風處查處科長侯健廷等人分別針對這次選舉各選區選情、選區狀況、查賄情資、假訊息、境外資金、選舉賭盤、制暴與反賄選宣導等工作報告，並針對假訊息處理原則及程序等議題進行討論。
林錦村說，這次選舉的重點工作除全力防制賄選與暴力外，並應加強蒐報境外資金與假訊息介入選舉的情資，且務必做好各項預擬狀況的因應作為及準備，發揮團隊精神。同時，檢方就境外資金、假訊息、群眾抗爭及選票查扣等情事，分別成立專責小組，並預定11月5日邀集轄區各司法警察機關人員就查緝非法境外資金辦理研討會，精進專業知能，以維護選舉公平、公開進行及和平落幕。
留言