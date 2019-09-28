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「嫁不出去」男子領不到包裹 飆罵八年級女店員挨告

2019-09-28 20:27聯合報 記者王長鼎╱即時報導

李姓男子日前到新北市一間超商領取包裹，不滿年輕的女店員因他未帶證件，依規定不讓他領取，當場翻臉飆罵，口出惡言辱罵，女店員不甘受辱，向警方報案提告。據了解，警方訊後依妨礙名譽法將李男函送新北地檢署偵辦。

據瞭解，60歲的李姓男子今天8月底前往新北市一間超商領取包裹，由於李男未帶證件，女店員於礙公司規定，堅持要李男一定要出示證件，才能領取，引起李男不滿，當場飆罵。

「以後一定嫁不出去，沒有男生會要娶妳。」李男當場飆罵岐視言語，讓女店員感覺受到嚴重的輕蔑和侮辱，當天就到派出所提告。據了解，警方受理後已依妨名譽罪嫌將李男函送檢方偵辦。

新北市李姓男子日前到超商領取包裹，因未帶證件，無法領取，因當場飆罵女店員挨告。報...
新北市李姓男子日前到超商領取包裹，因未帶證件，無法領取，因當場飆罵女店員挨告。報系資料照
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