「嫁不出去」男子領不到包裹 飆罵八年級女店員挨告

2019-09-28 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



李姓男子日前到新北市一間超商領取包裹，不滿年輕的女店員因他未帶證件，依規定不讓他領取，當場翻臉飆罵，口出惡言辱罵，女店員不甘受辱，向警方報案提告。據了解，警方訊後依妨礙名譽法將李男函送新北地檢署偵辦。

據瞭解，60歲的李姓男子今天8月底前往新北市一間超商領取包裹，由於李男未帶證件，女店員於礙公司規定，堅持要李男一定要出示證件，才能領取，引起李男不滿，當場飆罵。