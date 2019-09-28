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水泥車把行人捲進車底 警：大車視野死角車禍多

2019-09-28 16:52聯合報 記者李奕昕╱即時報導

警方統計台北市南港區的大客、貨車交通事故，今年1至8月發生54件，前5大肇因為未注意車前狀況、變換車道不當、違規停車、未保持行車安全間隔及倒車未依規定，背後主因是大型車的視野死角。

本月5日，1輛水泥預拌車在台北市南港路停等紅燈，綠燈起步時將前方穿越道路的1名男子捲進車底，所幸駕駛發現異狀停車，該男被救出時僅受輕傷，警方研判駕駛因視野死角，未發現車前行人。

台北市南港警分局指出，駕駛無法直接或藉由後視鏡看見的區域被稱為視野死角，大型車視野死角大，加上轉彎時的內輪差，容易發生車禍，提醒大車駕駛及用路人保持安全距離，減少事故發生。　　

大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市...
大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市南港警分局提供
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大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市...
大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市南港警分局提供
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大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市...
大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市南港警分局提供　
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大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市...
大型車視野死角大，容易發生車禍，警方提醒大車駕駛及用路人保持安全距離。圖／台北市南港警分局提供
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