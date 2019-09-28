水泥車把行人捲進車底 警：大車視野死角車禍多

2019-09-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



警方統計台北市南港區的大客、貨車交通事故，今年1至8月發生54件，前5大肇因為未注意車前狀況、變換車道不當、違規停車、未保持行車安全間隔及倒車未依規定，背後主因是大型車的視野死角。

本月5日，1輛水泥預拌車在台北市南港路停等紅燈，綠燈起步時將前方穿越道路的1名男子捲進車底，所幸駕駛發現異狀停車，該男被救出時僅受輕傷，警方研判駕駛因視野死角，未發現車前行人。