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傳訊息恫員工「出入小心」 汽修廠老闆辯「開玩笑」

2019-09-28 14:25聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄左營一家汽車維修廠葉姓老闆，為客戶車輛維修處理費，與廠內張姓員工談不攏，雙方爭執僵持不下，葉姓老闆竟私下直接傳訊息「出入小心了」給張姓員工，甚至員工離職後回廠拿個人物品時，他還拿鋁球棒砸毀員工機車，涉恐嚇危害安全、毀損他人物品等罪，遭橋頭地方法院判應執行拘役65日，得易科罰金6萬5000元，可上訴。

判決指出，提告的張姓員工去年5、6月間在該汽修廠負責烤漆工作，與葉姓老闆因客戶車輛維修處理費負擔方式起口角，雙方多次透過電話討論，始終未達成共識，沒想到就在去年6月28日下午，收到老闆傳訊息「出入小心了」。

張姓員工指出，自己與老闆平常少有互動，也不會傳慰問訊息，接到「出入小心了」訊息後，想到葉姓老闆曾在通話最後，提及「知道你家在哪裡」，才會直接將兩件事連結，擔心人身安全會有危險。

張姓員工原本只是心存擔心，不久後也就離職。張離職後曾在7月底返回汽修廠，拿取工作期間放置廠內的個人物品，碰巧遇到葉姓老闆，兩人再因給付客戶車輛維修費用一事起口角，葉就轉身拿出一支鋁製球棒，砸向張姓員工的機車，害機車把手蓋、車殼、大燈組損壞。張姓員工嚇得報警，請警方到場協助處理。

然而，葉姓老闆矢口否認犯恐嚇危害安全、毀損他人物品等罪，還辯稱，傳簡訊有時只是因為「開玩笑」，別無他意，反諷是張姓員工自己做錯事，才擴大解讀簡訊內容，「那是他自己的感覺」，堅稱沒有恐嚇意思，也直說沒有砸車，不曉得對方為什麼會報警。

法院傳喚當時協助兩人處理糾紛的陳姓警員到庭。陳員證稱，自己獲報趕抵時，只見張姓員工站在汽修廠前，破損的機車則停在騎樓，於是詢問報案人案發經過；張男面露無助地說，被老闆拿球棒砸車，希望警方幫忙處理。

橋頭地院綜合審理，因有相關人證述，且有通聯紀錄佐證，認為葉、張兩人素有金錢糾紛，原本就處於對立、非和平狀態，在這情況下，葉傳送「出入小心了」訊息，自然難覺得是出於關心、慰問、或開玩笑意思，張也理所當然會朝教訓、加害方向聯想，畏怖感受並非空穴來風，以此認定葉姓老闆確實犯恐嚇危安、毀損等罪。

橋頭地院認為，葉姓老闆只因與員工起衝突，不以正當途徑解決問題，反而用恐嚇、毀損方式宣洩怒氣，除了造成張姓員工心理畏懼外，更使人財物受損，可見葉地法紀觀念淡薄，缺乏尊重他人財產權觀念，犯後還頻頻狡辯，毫無悔悟之意，至今未賠償被害人損失，態度不算良好。綜合考量後，依恐嚇危安、毀損共2罪，判葉應執行拘役65日，得易科罰金6萬5千元，可上訴。

高雄市一家汽修廠老闆與員工起爭端後，傳送訊息「出入小心了」，還砸員工機車，遭橋頭...
高雄市一家汽修廠老闆與員工起爭端後，傳送訊息「出入小心了」，還砸員工機車，遭橋頭地院依恐嚇危安、毀損共2罪，判葉應執行拘役65日，得易科罰金。記者賴郁薇／攝影
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恐嚇離職

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