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檢察長帶頭高歌玩快閃 台中火車站宣傳反賄選

2019-09-28 14:15聯合報 記者林佩均╱即時報導

檢調機關總令人感覺形象嚴肅，台中地檢署為宣傳反賄選資訊，今天台中地檢署檢察長陳宏達特別到人潮熱絡的台中火車站宣傳，與民眾高歌合唱「明天會更好」，大玩快閃創意，現場還邀請學校熱舞社團表演，讓行經旅客對台中地檢署留下青春又有活力的特別印象。

明年1月11日是中華民國總統、副總統及立法委員選舉，為慎防賄選行徑，台中地方檢察署今天中午在台中火車站舉辦「反賄馬上幸福」活動，現場發送造型可愛的「反賄馬」手做立體筆筒，象徵台中地檢署迅速馬上查賄的決心，並鼓勵民眾積極檢舉賄選，讓賄選行為銷聲匿跡。

台中地檢署檢察長陳宏達莞爾比喻，「坐車要買票，選舉記得不買票」，呼籲民眾將反賄選的決心，藉由火車四通八達的特性，傳遞到台灣各個角落，讓國人有乾淨、民主的選舉風氣。民眾若接獲賄選資訊，可撥打「賄選檢舉專線」，電話：0800-024099。

活動由大里國小舞獅團以大鼓短勁有力、快慢相間節奏，呈現反賄的震撼氣勢，接續由新民高中、台中女中及台中一中的熱舞社登場，學生以充滿熱情、活力的舞蹈演出，秀出年輕人的青春活力。

最後則由陳宏達與現場民眾高歌一曲，齊唱「明天會更好」歌曲作為快閃活動高潮。

台中地方檢察署今天中午在台中火車站舉辦「反賄馬上幸福」活動，發送造型可愛的「反賄...
台中地方檢察署今天中午在台中火車站舉辦「反賄馬上幸福」活動，發送造型可愛的「反賄馬」手做立體筆筒，模樣討喜。圖／台中地檢署提供
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台中地方檢察署今天中午在台中火車站舉辦「反賄馬上幸福」活動，呼籲民眾反賄選，讓國...
台中地方檢察署今天中午在台中火車站舉辦「反賄馬上幸福」活動，呼籲民眾反賄選，讓國人有乾淨、民主的選舉風氣。圖／台中地檢署提供
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台中地檢署檢察長陳宏達(右二)莞爾比喻，「坐車要買票，選舉記得不買票」，呼籲民眾...
台中地檢署檢察長陳宏達(右二)莞爾比喻，「坐車要買票，選舉記得不買票」，呼籲民眾反賄選，讓國人有乾淨、民主的選舉風氣。圖／台中地檢署提供
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台中地方檢察署今天中午在台中火車站舉辦「反賄馬上幸福」活動，發送造型可愛的「反賄...
台中地方檢察署今天中午在台中火車站舉辦「反賄馬上幸福」活動，發送造型可愛的「反賄馬」手做立體筆筒，模樣討喜。圖／台中地檢署提供
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