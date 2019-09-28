全台掃蕩直播主犯罪 高顏值女直播主涉詐欺

2019-09-28 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



擁有高顏值從事網路直播主的陳姓女子，吸引不少男網友捧場，利用男子對其傾心機會，多次開口向對方借款，等男子要求還錢時，立即封鎖男子Line帳號後神隱，被害人心有未甘，向新北警方報案，員警根據匯款帳戶查出陳女身分，日前通知到案，警詢後依詐欺罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據瞭解，這名30多歲的女直播主長相姣好，平常穿著清涼擔任聊天室直播主，網友必須透過平台加入會員，購買點數，才能上網與她聊天談心，一睹芳澤，也許就是因為只能透過網路聯繫，電腦營幕後充滿神秘感，也吸引許多宅男甘願乖乖掏錢。

上個月一名同樣是30多歲的林姓男子透過網路聊天結識陳女，雙方互留Line聯繫，陳女向對方稱因單親養兒缺錢，開口借款5000元，林男心軟答應後匯款，陳女見對方好騙，事隔一天又再度借款5000元，林男雖內心存疑，但見陳女口若懸河講得相當可憐，又匯給她5000元，陳女也允諾約領到薪水後願意現身見面並還錢。

林男自認幫助有困難的單親陳女，有助他追求，但到了還款日，以通訊軟體約對方見面還款，陳女以工作忙、臨時有事等各種理由閃避不見面，最後更是不讀不回，讓林男相當氣憤，直覺陳女根本是騙子而報警。