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全台掃蕩直播主犯罪 高顏值女直播主涉詐欺

2019-09-28 12:29聯合報 記者王長鼎╱即時報導

擁有高顏值從事網路直播主的陳姓女子，吸引不少男網友捧場，利用男子對其傾心機會，多次開口向對方借款，等男子要求還錢時，立即封鎖男子Line帳號後神隱，被害人心有未甘，向新北警方報案，員警根據匯款帳戶查出陳女身分，日前通知到案，警詢後依詐欺罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據瞭解，這名30多歲的女直播主長相姣好，平常穿著清涼擔任聊天室直播主，網友必須透過平台加入會員，購買點數，才能上網與她聊天談心，一睹芳澤，也許就是因為只能透過網路聯繫，電腦營幕後充滿神秘感，也吸引許多宅男甘願乖乖掏錢。

上個月一名同樣是30多歲的林姓男子透過網路聊天結識陳女，雙方互留Line聯繫，陳女向對方稱因單親養兒缺錢，開口借款5000元，林男心軟答應後匯款，陳女見對方好騙，事隔一天又再度借款5000元，林男雖內心存疑，但見陳女口若懸河講得相當可憐，又匯給她5000元，陳女也允諾約領到薪水後願意現身見面並還錢。

林男自認幫助有困難的單親陳女，有助他追求，但到了還款日，以通訊軟體約對方見面還款，陳女以工作忙、臨時有事等各種理由閃避不見面，最後更是不讀不回，讓林男相當氣憤，直覺陳女根本是騙子而報警。

員警循線追查到這名女直播主身分，昨日通知她到案說明，員警懷疑她不只一次利用直播主身分誆騙網友，目前正擴大清查是否有其他被害人受騙上當，詢後將陳女依詐欺罪嫌送辦。板橋警方也呼籲，網路世界虛幻縹緲，最好不要有任何金錢借貸行為，避免受騙上當，如有其他遭詐被害人也請盡快出面報案。

擁有高顏值從事網路直播主的陳姓女子，吸引不少男網友捧場，利用男子對其傾心機會，多...
擁有高顏值從事網路直播主的陳姓女子，吸引不少男網友捧場，利用男子對其傾心機會，多次開口借款，事後卻避不見面拒還款挨告。記者王長鼎／翻攝
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擁有高顏值從事網路直播主的陳姓女子，吸引不少男網友捧場，利用男子對其傾心機會，多...
擁有高顏值從事網路直播主的陳姓女子，吸引不少男網友捧場，利用男子對其傾心機會，多次開口借款，事後卻避不見面拒還款挨告。記者王長鼎／翻攝
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直播主新北

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