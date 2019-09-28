擾人清夢 警察、環保局、監理所聯合路檢「噪音車」

2019-09-28 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹縣西濱公路段沿線是汽機車騎士熱門駕車路線，常有違規改裝排氣管的汽、機車，新竹縣竹北警分局與縣環保局、縣監理所於27日深夜於西濱公路一段鳳山溪橋路段設置攔檢點，成功攔查10輛汽機車，要求到環保局臨時檢驗共2輛、「機車排氣管改裝噪音檢測」共2輛，其中1輛不合格，分貝超過管制規定，由環保局依法告發。

警方統計，昨勤務共計動員警力19人，環保稽查人員7人、監理所人員2人，共同執行加強取締酒後駕車、防制危險駕車及取締噪音車輛勤務。

警方指出，擅自改裝機車排氣管，可依違反「道路交通管理處罰條例」第43條規定，重處新臺幣6000元以上至2萬4000元以下罰鍰。此外，為嚴懲惡性交通違規，警方將密集編排取締酒駕的路檢勤務，要求轄內派出所員警加强巡邏，強力取締無照駕駛、闖紅燈等交通違規。