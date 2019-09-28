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電器行欠勞健保200多萬元 超夯小米系列產品將法拍

2019-09-28 11:58聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在10月1日登場，行政執行官曝光此次拍賣亮點，是多款小米系列產品，包括藍芽喇叭、掃地機器人、恆溫電水壼、感應夜燈等夯品；據悉，遭法拍的小米系列產品來自一家電器行，因拖欠勞、健保逾200萬元，店內商品才被拍賣。高雄分署預期，超值熱門商品勢必在拍賣會上造成搶拍。

攤開10月1日聯合拍賣會拍賣公告，可見光是小米系列產品就多達84件，從各款手機、行動電源、快充充電器，到掃地機器人、空氣淨化器、變頻落地扇、感應夜燈等熱門家用電器，應有盡有；其中，熱門小米手環就多達30件，將在拍賣會上喊價拍賣。執行官表示，民眾可能以親民超值價格入手超夯商品，詢問度極高。

高雄分署更在夏秋交替之際，拍賣伸縮保暖腿套、膝蓋機能護套，男女老幼通用，拍賣件數多達260雙，主打有強力加壓、保暖內刷毛等不等功能特色，民眾可用每雙120元至150元價格入手保暖商品。據了解，該些襪套原所有人因積欠汽車交通違規罰鍰9萬多元，其動產才被法拍。

此外，此次拍賣會上還有多款義大利進口精品女包新品，下殺1200元至3300元不等，另還有木雕、粉水晶、汽機車等待拍商品。高雄分署表示，拍賣品數量有限，提醒民眾若有意「搶好康」，務必提前到場卡位，拍賣會將在10月1日下午3時，準時在高雄分署開拍。

行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在10月1日登場，行政執行官曝光此次拍...
行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在10月1日登場，行政執行官曝光此次拍賣亮點，是多款小米系列產品。圖／高雄分署提供
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行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在10月1日登場，行政執行官曝光此次拍...
行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在10月1日登場，行政執行官曝光此次拍賣亮點，是多款小米系列產品。圖／高雄分署提供
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行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在10月1日登場，行政執行官曝光此次拍...
行政執行署高雄分署「123聯合拍賣會」即將在10月1日登場，行政執行官曝光此次拍賣亮點，是多款小米系列產品。圖／高雄分署提供
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拍賣會保暖法拍小米

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