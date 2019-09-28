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嘉義大學兩教授違法製造疫苗 分處1年半至2年徒刑

2019-09-28 09:32聯合報 記者邵心杰╱即時報導

嘉義大學張姓助理教授及郭姓教授涉嫌私自在學校實驗室製造禽流感等疫苗，出售給雞鴨養殖戶施打，時間長達2年，經台南地院審理，認張、郭及養鴨大戶、生技業者等6人共同犯製造動物用偽藥罪，分處2年至6月徒刑，併科70萬至25萬不等罰金，其中，張處2年併科45萬元，郭處1年6月併科30萬元，均緩刑3年，可上訴。

台南地院指出，6名被告都認罪，且都沒有前科，經審酌張等人製造、販賣、轉讓數量及犯罪時間長短所造成的危害性，分別量處2年至6月徒刑，併科70萬至25萬不等罰金，並均緩刑3年。

檢方起訴指出，前年6月間，王姓養鴨戶偕同陸配友人，以高粱酒瓶分裝，自大陸走私陸製禽流感疫苗總計723公斤。在金門尚義機場航空貨運的過程中，酒瓶不慎摔破，被當場查獲。王因而被台南地院依違反動物用藥品管理法，判處1年6月徒刑，併科罰金100萬元。

檢警持續追查相關帳證，發現王姓養鴨戶的牧場內有李姓鴨農轉讓及轉售的禽流感、漿膜炎疫苗等，出自嘉義大學張姓助理教授、郭姓教授實驗室。前年8月起，專案小組陸續前往屏東、雲林養鴨場、兩教授實驗室、相關生技公司搜索，扣得疫苗及相關帳證。

檢方指出，為免病毒變異，造成疫情失控，國內禁打禽流感疫苗，擁有專業知識的張、郭兩人，卻利用產學合作機會，涉嫌指示團隊在實驗室內違法製造相關疫苗，轉讓熟識的鴨農注射。

張見國內禽流感疫情嚴重，包括嘉大校友李姓鴨農所經營的養鴨場，鴨可能遭感染、撲殺，3年前安排王姓業者及李商議，雙方議定禽流感疫苗每劑1元，將實驗室製造的疫苗販售給李，供其雲嘉南契約養鴨戶施打。偵訊時，張否認販賣動物用藥，稱是向對方借款。郭表示，他不知道這樣違法。

台南地院審理，認張、郭及養鴨大戶、生技業者等6人共同犯製造動物用偽藥罪，分處2年...
台南地院審理，認張、郭及養鴨大戶、生技業者等6人共同犯製造動物用偽藥罪，分處2年至6月徒刑，併科70萬至25萬不等罰金，均緩刑3年，可上訴。圖／本報資料照片
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禽流感流感疫苗疫情

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