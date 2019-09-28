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最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

網爆「小英送海地45億」警急逮人 法官：與造謠要件不符

2019-09-28 00:45聯合報 記者王聖藜／台北報導

有鄉民在網路上指蔡英文總統（中）送四十五億元給海地，台北地院審理後認為，與造謠要...
有鄉民在網路上指蔡英文總統（中）送四十五億元給海地，台北地院審理後認為，與造謠要件不符，昨裁定不罰。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統出訪加勒比海友邦期間，有鄉民在網路上指蔡英文送四十五億元給海地總統府向警方報案，警方逮捕散布訊息的潘姓男子送辦；台北地院審理後認為，潘只是轉貼訊息，沒有令人畏懼、恐慌，與造謠要件不符，昨裁定不罰。可抗告。

今年七月，蔡英文總統出訪加勒比海友邦小國進行「自由民主永續之旅」期間，網路開始流傳「蔡英文到海地才四小時，就送新台幣四十五億，高雄要滅登革熱五千萬才給二千多萬！什麼政府」等訊息。

蔡總統在聖露西亞接受採訪時說，海地是商業性質較重的貸款案，給高雄五千萬沒有變二千萬，府方跟進澄清並向警方報案，刑事局偵九大隊七月廿五日宣布破案，將潘姓男子函送新店分局裁處，再依違反社會秩序維護法移送法院。

新店簡易庭法官審理認為，五十六歲的潘姓男子只是轉貼他人的留言內容，不屬於捏造謠言散發、傳布於公眾，相關文字雖可能造成人民對政府的不信任，但人民的不信任感是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，有相當疑問。

裁定書指出，依卷附貼文內容，雖有網友就貼文討論，但不足以認定對觀看者產生畏懼或恐慌、有影響公共安寧情事，不能單憑潘有刊載文字內容，就認定他散布謠言影響公共安寧，潘的行為與社維法處罰要件不合。

蔡英文海地登革熱總統府

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