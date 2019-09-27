慶富公司形同空殼? 判決曝戶頭最少剩13美元

2019-09-27 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富涉獵雷艦詐貸案今天下午宣判，高雄地院認定慶富詐貸金額高達63億元，重判董事長陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，慶富公司也依違反銀行法處罰金2億8000萬元；除高額罰金外，慶富還面臨銀行等債權人要討錢，不過判決曝出，慶富公司的銀行存款幾乎所剩無幾，甚至有戶頭僅13美元。

雄院還指，慶富詐貸63億元中，有20億3000多萬元尚未清償，另宣告沒收；但合議庭審理時深入追查金流，發現詐貸金額在集團內部公司流動，「挖東牆補西牆」，資金明顯吃緊，經調閱慶富於各銀行的帳戶存款，有的戶頭剩13美元、有的剩台幣1309元，根本沒錢可運用。

慶富在詐貸案爆發初期，曾一度宣稱會繼續打造獵雷艦，但前年10月傳出118名員工遭欠薪高達1315萬，當經濟部加工出口區管理處後認定歇業屬實，慶富還提起行政訴訟，高雄高等行政法院判敗訴，現仍上訴中。

慶富位於高雄軟體園區內的總部大樓，也因一銀等債權人聲請假扣押，雄院前年10月前往查封，目前第一拍流標，因慶富提異議之訴，暫停法拍。