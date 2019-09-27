慶富公司形同空殼? 判決曝戶頭最少剩13美元
慶富涉獵雷艦詐貸案今天下午宣判，高雄地院認定慶富詐貸金額高達63億元，重判董事長陳慶男25年徒刑、併科罰金1億500萬元，慶富公司也依違反銀行法處罰金2億8000萬元；除高額罰金外，慶富還面臨銀行等債權人要討錢，不過判決曝出，慶富公司的銀行存款幾乎所剩無幾，甚至有戶頭僅13美元。
雄院還指，慶富詐貸63億元中，有20億3000多萬元尚未清償，另宣告沒收；但合議庭審理時深入追查金流，發現詐貸金額在集團內部公司流動，「挖東牆補西牆」，資金明顯吃緊，經調閱慶富於各銀行的帳戶存款，有的戶頭剩13美元、有的剩台幣1309元，根本沒錢可運用。
慶富在詐貸案爆發初期，曾一度宣稱會繼續打造獵雷艦，但前年10月傳出118名員工遭欠薪高達1315萬，當經濟部加工出口區管理處後認定歇業屬實，慶富還提起行政訴訟，高雄高等行政法院判敗訴，現仍上訴中。
慶富位於高雄軟體園區內的總部大樓，也因一銀等債權人聲請假扣押，雄院前年10月前往查封，目前第一拍流標，因慶富提異議之訴，暫停法拍。
慶富雖拒認倒閉、破產，獵雷艦詐貸案遭聯貸銀行團認定違約、海軍進行解約後，慶富另以慶陽公司承包的基隆海科館興建營運案也解約、慶富承造海巡署巡防艇，海巡署解約並求償。
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