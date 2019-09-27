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釋字782號已出爐 大法官不受理北高行聲請釋憲

2019-09-27 19:38聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台北高等行政法院第五庭審理4件年改案件時，認為前年8月9日公布的公務人員退休資遣撫卹法違反法律不溯及既往、信賴保護原則要求，侵害人民財產權、 服公職權及生存權，有牴觸憲法疑義，停止訴訟程序，聲請釋憲。但因司法院釋字第782號解釋已在8月23日出爐，大法官今決議不受理。

北高行第五庭認為依憲法第18條、增修條文第6條第一項、司法院釋字第433號及第589號解釋意旨，國家對公務人員退休金、俸給等保障， 不純粹是國家恩惠，而是國家義務，國家必須合理照顧退休公務人員生活、退休金和相關福利給付。依私法自治原則或引申的契約原則，除一方當事人有形成權外，不得以單方行為使之變更或消滅；退休給付債權最遲至退休要件具備時即已發生，退休之後只剩下履行的問題。

聲請人也認為法律自公布日至施行日雖有1年的過渡期間， 但退休所得替代率自95%驟降為75%，相差20%，過渡期間只有1年明顯失當。且退撫基金的主要虧損是否真的是因支出退休人員退休金所致？新修正的法律違反憲法服公職權、比例原則。

不過大法官已受理在野立委關於年改的釋憲聲請，且已作成釋字782號解釋，立委聲請範圍和782號解釋涵蓋北高行第五庭的疑問，因大法官解釋有拘束全國各機關和人民的效力，各機關在處理有關事項時，應依解釋意旨處理。大法官認為因解釋出爐，北高行已沒有取捨困難的問題，沒有必要受理本件聲請。

782號解釋認定大部分條文合憲，但退休公務員「就任或再任私立大學專任教師」超過法定基本工資2萬3100元停領退休金規定違憲；另，不在聲請範圍內的退撫給與隨物價指數調整部分，大法官也認為適時調整才符正義。

台北高等行政法院第五庭聲請公務人員退休資遣撫卹法釋憲，但因司法院釋字第782號解...
台北高等行政法院第五庭聲請公務人員退休資遣撫卹法釋憲，但因司法院釋字第782號解釋已在8月23日出爐，大法官今決議不受理。記者王宏舜／攝影
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大法官退休金司法院

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