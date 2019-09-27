慶富案他遭求刑30年僅判6月 前承辦檢座嘆：不成比例

2019-09-27 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



承造海軍獵雷艦349億元標案的慶富造船公司，遭控涉虛偽增資，並以假發票、假合約向聯貸銀行團詐貸63億元，高雄地檢署認定慶富董座陳慶男嚴重危害金融秩序，求刑30年、併科罰金10億元，另對其餘涉案人等求處重刑。高雄地院今下午判陳慶男25年、併科罰金1億500萬元。對此，曾指揮偵辦慶富獵雷艦案、時任高雄地檢署主任檢察官的葛光輝連聲嘆氣後，直說「慘、慘、慘」。

首先就陳慶男刑度，葛光輝表示，慶富獵雷艦詐貸案稱得上近10年來最大銀行詐貸案，「根本與損害不成比例」。雄檢當初認定，陳慶男等人不僅讓海軍籌辦獵雷艦採購案10餘年努力付諸流水，更讓聯貸銀行團受害達131億餘元，重創金融體系秩序及國家利益，求重刑30年併科罰金10億元；如今卻只判刑25年、併科罰金1億500萬元，「落差太大」。

另外，雄檢當初直指時任慶富執行長簡良艦也參與共謀，與陳慶男父子聯手虛偽增資，又以不實採購合約、商業發票詐貸，認定他也涉嫌銀行法、商業秘密法、洗錢等罪，向法院求處有期徒刑20年，併科罰金3億元，最後卻僅以偽造文書論處有期徒刑6月，得易科罰金。「慘、慘、慘」，葛光輝直說這與當初認定相差太多。

慶富獵雷艦涉詐貸案今一審宣判，除陳慶男遭依等罪判處25年、併科罰金1億500萬元外，其妻陳盧昭霞任慶富董事，也遭依違反公司法判1年6月。至於涉嫌擅取慶富造船商業秘密文件對外承做獵雷艦標案、並協助詐貸的慶富前執行長簡良艦遭依偽造文書罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，顧問李維峰獲無罪。