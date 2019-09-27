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官員卡慶富案他最慘 躲過刑責卻被彈劾

2019-09-27 19:24聯合報 記者林伯驊╱即時報導

誰替慶富開方便大門？檢調偵辦慶富案曾傳喚馬、蔡政府多名官員，皆未查獲不法，阻擋政壇風暴再擴大，不過高市府海洋局前局長王端仁因一段外流錄音，捲入疑替慶富「喬」用地風波，檢方認定沒涉圖利等罪，監察院仍以嚴重違反公務員服務法，通過彈劾。

仉桂美等4名監察委員歷經1年多調查，今年2月指出，海軍將獵雷艦標案放寬資本額門檻，但慶富根本不足承擔造艦鉅額費用，通過彈劾時任海軍司令陳永康與副司令蒲澤春；另王端仁、漁業署陳姓研究員因錄音內容讓社會大眾質疑偏袒特定廠商、甚至量身訂作，有重大違失而彈劾。

前年一段錄音檔曝光前年10月間王端仁及漁業署官員，到慶富與副董陳偉志會談，陳擔憂得不到興達港土地建船廠，王建議由國防部出面承租等方式，甚至說提醒「疏通」競爭者，令人質疑協助慶富更方便取得土地。

錄音引發政治風暴後，王端仁隨即請辭獲准，但喊冤稱是「不成熟建議」，時任高雄市長陳菊也力挺相信王操守；檢察官曾為此大動作搜索海洋局、傳喚王到案說明，才認定王並未涉洩密或圖利罪、王本人及親友帳戶沒有可疑資金。

不過檢方認為，王端仁處理興達港土地使用權過程，確實有積極協助慶富、偏袒特定廠商的不當言行，並和廠商私下接觸。

雄檢曾追查獵雷艦招標評選、聯貸、撥款過程，除王端仁，包括馬政府時期的總統府前副秘書長熊光華、行政院前秘書長簡太郎、蔡政府的總統府新南向辦公室前主任黃志芳、海軍司令黃曙光等人，都曾出庭向檢方說明，但相關案件全以查無不法簽結。

高雄市政府海洋局前局長王端仁（前右）因一段外流錄音，被質疑涉替慶富喬土地，監察院...
高雄市政府海洋局前局長王端仁（前右）因一段外流錄音，被質疑涉替慶富喬土地，監察院今年通過彈劾。圖／本報資料照
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慶富案海軍漁業署

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