高雄銀行慶富案慘失11億元 檢方分案查圖利

2019-09-27 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



與慶富往來超過27年的高雄銀行，在「慶富案」損失總計11億多元，外界質疑放款明顯有疏失，高銀也首度進議會做慶富專案報告，遭多名議員直批「慶富簡直將高銀當自家銀行」，議會並將資料送交檢調。高雄地檢署證實，已分案追查高銀是否有圖利之嫌。

據透露，雄檢接獲高市議會送來一大疊高銀調查報告的資料「移請貴署參偵」，會把此部分與先前黃國昌檢舉的卷證資料，一併偵辦。

據了解，高銀與慶富1992年開始往來，2013、2014年較密集，高銀前董事長張雲鵬今年到高市議會進行專案報告，承認「這是件失敗的放款案，徵信做得不夠確實」，扣除擔保品後，仍有7億6000萬元列呆帳。

金管會前年底查出，高銀包括對獵雷艦「履約金保證」核貸慶富17億多元、對慶洋公司核貸營運週轉金額5億多元、慶陽海洋的海科館聯貸等案，事前徵信、貸後管理都不確實，沒分析客戶資金缺口及還款能力，未有效控制授信風險，裁罰800萬元。

為何高銀內控如此多紕漏？立委黃國昌曾公開點名曾任高銀常董的李瑞倉，疑有包庇放貸案，李之後任金管會主委還主持會議主持貸款，明顯介入慶富案；李瑞倉則皆否認有不法。