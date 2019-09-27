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陳慶男重判25年理由曝光 法院認定詐63億共7罪

2019-09-27 19:18聯合報 記者林伯驊╱即時報導

遭控獵雷艦詐貸案的慶富董事長陳慶男今天遭重判25年徒刑、併科罰金1億500萬元，高雄地院審理認定，陳慶男涉替公司辦虛偽增資、向元大等4銀行詐過渡性融資貸款、對一銀等9間聯貸銀行團詐貸等犯行，詐貸金額高達63億，依未實際繳納股款1罪、詐欺取財5罪、詐欺得利1罪判刑。

陳妻、慶洋投資及慶峯水產負責人的陳盧昭霞則依未實際繳納股款罪，判1年半徒刑，慶富前執行長簡良鑑犯業務登載不實罪判半年，得易科罰金；慶富顧問李維峰無罪。

判決指出，因慶富資本額原僅5億3000萬元，無能力承擔獵雷艦鉅額標案，為提高銀行團願意簽約聯貸，夫妻將公司籌借的款項或原有資金，兩度由慶洋佯裝增資給慶富股款，共10億7000萬，影響一銀評估而答應籌組聯貸案。

合議庭查出，慶富公司執行獵雷艦案之初還未取得銀行團聯貸，就無力擔負鉅額的履約保證金、預付款還款保證金及獵雷艦設備供應商的款項，面臨龐大資金缺口，陳慶男鋌而走險與陳偉志、韓籍梁姓男子一起用紙上公司的假合約、發票，向元大、台中銀行、新光銀行及一銀高雄分行，詐取過渡性融資貸款約16億7938萬元。

一銀等9家銀行成立聯貸銀行團後，陳慶男等人仍因慶富財務窘境，以紙上公司發票向銀行團詐貸「購料周轉金」、另詐取於「建造專戶」內原本設質作為債權擔保款項，總計42億元；慶富之後再跟高銀詐4億8000萬多元。

合議庭統計，慶富共詐得2億199萬3020美元，折合台幣63億7252萬元，這些錢都輾轉匯回慶富或關係企業，來供公司營運、償還其他借款等，經認定，63億中仍有20億3000多萬元未清償，宣告沒收。

簡良鑑原本被檢方認定共犯詐貸、攜出慶富機密文件，但合議庭僅認定簡涉以境外公司發票，虛偽登載支付美國公司洛克希德馬丁的價款，將高於合約款項400萬美元匯入紙上公司、企圖減少稅款支出。

李維峰則遭控提供帳戶給洗錢，合議庭認定該筆匯入的200萬美元，來源是慶富「建造專戶」中取回的慶富股款，不算重大犯罪所得，不構成洗錢罪嫌。

慶富董事長陳慶男今天被依未實際繳納股款1罪、詐欺取財5罪、詐欺得利1罪，共重判2...
慶富董事長陳慶男今天被依未實際繳納股款1罪、詐欺取財5罪、詐欺得利1罪，共重判25年徒刑、併科罰金1億500萬元。圖／本報資料照
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慶富詐貸獵雷艦

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