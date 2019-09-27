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18至24歲交通事故率高 台南警方深入校園宣導

2019-09-27 18:26聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市警一分局分析，東區1至8月份受傷類交通事故駕駛人年齡分布，發現18至24歲交通事故的比率高達27%，特別與國立成功大學軍訓室合作辦理系列交通安全講座，9月開學向大一新生宣導路權及防禦性駕駛觀念，強調交通事故是可以避免的。

警方指出，希望藉由活動讓學生明瞭行車安全的重要性外，提醒學生常見易肇事路段，如東區有多處路口為圓環設計，行經無號誌圓環時，環外車輛禮讓環內車輛優先通行，並保持行車安全間隔。在會中也以交通實例影片及有獎徵答，提升學習熱忱，事後也熱絡參與討論。

警方呼籲，成功大學周邊自行車及行人流量大，部分路口採設置行人保護時相，提醒行經車輛應「慢、看、停」，並禮讓行人優先通行，遵守交通規則。警方表示，會加強易肇事路口巡邏守望勤務，針對惡性交通違規加強執法，建立良好行車秩序，以保障用路人行車安全，減少交通事故，共同努力維護外出學子行的安全。

市長黃偉哲於9月份道安會報中，特別重視9月開學後大學生交通事故，市警一分局指出，鑑於年輕朋友初領駕照，部分對於交通安全意識尚未臻成熟，且大一新生來自全台各地，對於台南道路交通環境較為陌生，自9月大學開學迄今，為加強18至24歲年齡區間駕駛人交通安全意識，陸續前往台南大學、成功大學及轄區高中職等進行交通安全宣導。

台南市警一分局表示，將加強易肇事路口巡邏守望勤務，針對惡性交通違規加強執法，以保...
台南市警一分局表示，將加強易肇事路口巡邏守望勤務，針對惡性交通違規加強執法，以保障用路人行車安全，減少交通事故。記者邵心杰／翻攝
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台南市警一分局以交通實例影片及有獎徵答，強調交通事故是可以避免的。記者邵心杰／翻...
台南市警一分局以交通實例影片及有獎徵答，強調交通事故是可以避免的。記者邵心杰／翻攝
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台南市警一分局與國立成功大學軍訓室合作辦理系列交通安全講座，向大一新生宣導路權及...
台南市警一分局與國立成功大學軍訓室合作辦理系列交通安全講座，向大一新生宣導路權及防禦性駕駛觀念。記者邵心杰／翻攝
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事故成功大學東區

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