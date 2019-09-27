台大國際產學聯盟爆弊案 約聘助理涉勾串廠商浮報標金

2019-09-27 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



檢調接獲檢舉，指「臺大國際產學聯盟- ntuilo」一名王姓約聘專案助理，涉嫌與勾結廠商浮報得標金並收取回扣10餘萬元。檢調今兵分6路搜索，全案朝背信罪方向偵辦。圖／報系資料照片 分享 facebook 檢調接獲檢舉，指「臺大國際產學聯盟- ntuilo」一名王姓約聘專案助理，涉嫌與勾結廠商浮報得標金並收取回扣10餘萬元。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分6路搜索王男住處、廠商並約談王、吳姓公司負責人、游姓員工等3人，預計晚間移送複訊，全案朝背信罪方向偵辦。

「臺大國際產學聯盟- ntuilo」是建立在企業界與台大互惠的橋梁，聯盟整合台大資源聯繫窗口、掌握台大人才資源、連結台大研發能量、獲得最新研究及產學合作成果。

官網指出，我國正面臨產業與經濟發展瓶頸，國立臺灣大學身為人才培育、學術研究與產業創新的重鎮，應可積極整合校內研發能量，來協助解決我國產業發展的困境。

因而，臺大思考我國未來發展的需求，並考量短期內組織未做大幅度異動的情況下，參考MIT的產學聯盟模式，以聯邦式的概念規畫設置「國立臺灣大學國際產學聯盟」，期待匯聚鏈結國內外頂尖企業的資源，聚焦前瞻創新研究，協助我國產業接軌國際。

檢調獲報，「臺大國際產學聯盟- ntuilo」一名約聘的王姓專案助理，負責承辦一件資訊軟體採購案卻涉嫌勾結廠商，由廠商浮報標案金額，王男待廠商得標後，收取回扣約10萬元。

這件標案是去年3月間公告得標，金額約80萬元。檢調人員詢價後，懷疑廠商浮報將近40萬元。由於此採購案屬科研採購案，適用《科技技術基本法》，非適用《政府採購法》，目前先依背信罪嫌偵辦。

台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分6路搜索王男住處、廠商並約談王、吳姓公司負責人、游姓員工等3人到案說明，預計晚間移送複訊，不排除祭出強制處分。