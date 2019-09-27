親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
普悠瑪事故調查
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

台大國際產學聯盟爆弊案 約聘助理涉勾串廠商浮報標金

2019-09-27 16:53聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

檢調接獲檢舉，指「臺大國際產學聯盟- ntuilo」一名王姓約聘專案助理，涉嫌與...
檢調接獲檢舉，指「臺大國際產學聯盟- ntuilo」一名王姓約聘專案助理，涉嫌與勾結廠商浮報得標金並收取回扣10餘萬元。檢調今兵分6路搜索，全案朝背信罪方向偵辦。圖／報系資料照片
分享
檢調接獲檢舉，指「臺大國際產學聯盟- ntuilo」一名王姓約聘專案助理，涉嫌與勾結廠商浮報得標金並收取回扣10餘萬元。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分6路搜索王男住處、廠商並約談王、吳姓公司負責人、游姓員工等3人，預計晚間移送複訊，全案朝背信罪方向偵辦。

「臺大國際產學聯盟- ntuilo」是建立在企業界與台大互惠的橋梁，聯盟整合台大資源聯繫窗口、掌握台大人才資源、連結台大研發能量、獲得最新研究及產學合作成果。

官網指出，我國正面臨產業與經濟發展瓶頸，國立臺灣大學身為人才培育、學術研究與產業創新的重鎮，應可積極整合校內研發能量，來協助解決我國產業發展的困境。

因而，臺大思考我國未來發展的需求，並考量短期內組織未做大幅度異動的情況下，參考MIT的產學聯盟模式，以聯邦式的概念規畫設置「國立臺灣大學國際產學聯盟」，期待匯聚鏈結國內外頂尖企業的資源，聚焦前瞻創新研究，協助我國產業接軌國際。

檢調獲報，「臺大國際產學聯盟- ntuilo」一名約聘的王姓專案助理，負責承辦一件資訊軟體採購案卻涉嫌勾結廠商，由廠商浮報標案金額，王男待廠商得標後，收取回扣約10萬元。

這件標案是去年3月間公告得標，金額約80萬元。檢調人員詢價後，懷疑廠商浮報將近40萬元。由於此採購案屬科研採購案，適用《科技技術基本法》，非適用《政府採購法》，目前先依背信罪嫌偵辦。

台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分6路搜索王男住處、廠商並約談王、吳姓公司負責人、游姓員工等3人到案說明，預計晚間移送複訊，不排除祭出強制處分。

台大回扣

相關新聞

駕駛人注意！科技執法抓公車站違停 最高可罰1200元

2019-09-27 16:20

網爆「小英送海地45億」警察急逮人 法官：不罰

2019-09-27 15:08

冰屍案宣判！長子弒父未到庭聽判 判刑18年

2019-09-27 16:15

臉書PO文汙衊女同事 還亂扯大律師很疼她

2019-09-27 14:47

自強隧道速限放寬至50公里 車速超過60公里開罰

2019-09-27 14:40

《角頭2：王者再起》電影公司理大國際涉驗資不實遭訴

2019-09-27 13:05

影／新北地檢署反賄選宣導影片 新北校園舉行首映

2019-09-27 12:48

U值媒／台灣給外籍看護的工作環境並不人道

2019-09-27 12:38

彰化知名蜜餞店添加工業原料 老闆獲判緩刑定讞

2019-09-27 11:57

要不到1000萬竟動手打死老父 檢察官求處孽子死刑

2019-09-27 11:39

慶富案檢求刑30年 陳慶男下午不出庭聽判

2019-09-27 11:38

違反營業秘密法 英業達三人投靠 仁寶被訴

2019-09-27 00:27

譏律師「頭殼壞掉」 法官柯盛益遭送監院

2019-09-27 00:17

涉詐領助理費276萬元 花蓮前議員夫妻遭聲押獲准

2019-09-26 20:16

台南蔦松里長被控涉幽靈人口 台南地院判當選無效

2019-09-26 16:51

名媛和老公挨告侵占投資款 她反告閨密求償3471萬元

2019-09-26 16:39

暴走法官羞辱律師 橋院：退休申請未核准、現職已調整

2019-09-26 15:46

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

2019-09-26 14:49

法律系學生籌學費淪詐欺幫助犯 法院判刑4月定讞

2019-09-26 14:29

太歲頭上動土 酒駕男被辦砸巡邏車出氣判4月

2019-09-26 14:17

逃亡大陸17年國籍都變了 陳由豪隔海遞狀求判無罪！

2019-09-26 13:23

周玉蔻指馬英九收錢賠180萬 吳子嘉被告仍想少賠一點

2019-09-26 12:45

歐巴桑聯盟北市議員候選人「拆保證金牆」 提告敗訴

2019-09-26 12:44

擁槍還出借供友助勢 兩度開槍被判重刑

2019-09-26 11:58

雙槍男被逮要女兒「找個好人家嫁」 高院判5年2月

2019-09-26 11:15

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

幫妻換新iPhone手機 他發文表示「連老婆也更新了」

2019-09-26 21:09

她怨買新房被父扯風水挑毛病 網友讚：老公脾氣好

2019-09-26 17:25

涉詐領助理費276萬元 花蓮前議員夫妻遭聲押獲准

2019-09-26 20:16

台鐵硬起來！普悠瑪司機提五大疑點 台鐵六點反擊

2019-09-26 19:09

在外用烘手機吹乾手？ 網友曝恐怖經歷：不敢再用

2019-09-27 12:17

開庭前3天露面…尤振仲大動作 家屬質疑時機

2019-09-27 00:17

慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

2019-09-27 16:04

幽靈貨輪北部海域漂流 海巡艦艇冒惡浪監控

2019-09-27 12:50

水電工遭控性侵女顧客 他秀分手前甜蜜對話不起訴

2019-09-26 17:35

要不到1000萬竟動手打死老父 檢察官求處孽子死刑

2019-09-27 11:39

網爆「小英送海地45億」警察急逮人 法官：不罰

2019-09-27 15:08

他喝完湯將料倒回鍋 老闆娘暴怒「人品在哪？」

2019-09-27 13:31

失聯移工 越男阿里山乞食 竟是山老鼠

2019-09-27 00:17

影／疑吞下打火機零件 小男嬰父親當街急攔警車求救

2019-09-26 17:58

隔了4個多月 苦苓向館長發表道歉啟事

2019-09-26 17:11

9旬阿嬤走失上百人協尋 在廢棄營區找到了

2019-09-27 16:02

新兵安全回報打錯電話 他佯裝長官提醒勿違紀犯規

2019-09-27 11:23

高雄林園工業區煤灰起火 廠區外民眾火藥味滿滿

2019-09-27 00:18

專家：開庭證據攻防 對尤振仲不利

2019-09-27 00:22

藏民宅種大麻 正澆水…警逮人

2019-09-27 00:17

普悠瑪案下周一開庭 司機提5疑點 台鐵一一反擊

2019-09-26 23:44

她吃便當驚見半截青蛙 老闆娘見狀捏爆稱「鱘龍魚背鰭」

2019-09-27 14:42

10年前存款只剩46元 冷氣師傅熬過創業「給妻小好日子過」

2019-09-27 13:12

記者實測／麻豆交流道機車迴車道可保命 機車族卻不愛？

2019-09-27 12:51

普悠瑪司機尤振仲出面10小時 台鐵回應739字

2019-09-26 18:13

直播主之亂後 高雄掃槍毒逮百餘人涉案

2019-09-27 11:59

兒過敏愛將鼻孔挖到流血 母特製吸血口罩：再挖啊

2019-09-27 10:27

驚！集電弓砸破火車玻璃 乘客困2小時氣氣氣

2019-09-27 15:01

針孔偷拍30女案開庭 被害人：寧願憋尿不敢在外上廁所

2019-09-26 17:18

不顧500萬沒收棄保潛逃 慶富陳偉志傳藏匿在這

2019-09-27 16:29

港台跨國戀假購屋真詐財 台南波麗士阻詐80萬元

2019-09-26 17:42

陳明文300萬元疑雲 告發人要求查陳有無和蔡碧仲聯繫

2019-09-27 15:52

慶富案未完！檢調手中還握陳慶男這4大案

2019-09-27 16:16

慶富案檢求刑30年 陳慶男下午不出庭聽判

2019-09-27 11:38

基隆八斗子海產店頻遭竊 有賊專偷高價龍蝦、魚貝類

2019-09-27 09:58

誆騙塔位換股票現賺47萬 八旬翁荷包險失血

2019-09-27 09:35

一個印章成鐵證 竊嫌百口莫辯

2019-09-27 10:23

華僑燒死9人律師抨沒「通譯」 被害人：胡說八道

2019-09-27 11:41

台鐵隱瞞煞車皮噴飛事實 黃國昌批林佳龍包庇

2019-09-27 12:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top