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網爆「小英送海地45億」警察急逮人 法官：不罰

2019-09-27 15:08聯合報 記者王聖藜╱即時報導

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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蔡英文總統出訪加勒比海友邦期間，有鄉民在網路上指蔡英文送45億元給海地總統府澄清後，向警方報案，警方逮捕散布訊息的潘姓男子，依社維法送辦；台北地院新店簡易庭認為，潘只轉貼訊息，沒有令人畏懼、恐慌，與造謠要件不符，今裁定不罰。可抗告。

今年7月，蔡英文總統出訪加勒比海友邦小國進行「自由民主永續之旅」期間，網路開始流傳「蔡英文到海地才4小時，就送新台幣45億，高雄要滅登革熱5000萬才給2000多萬！什麼政府」等訊息。

蔡英文在聖露西亞接受採訪時說，海地是商業性質較重的貸款案，給高雄5000萬沒有變2000萬，府方跟進澄清，並向警方報案，刑事局偵九大隊7月25日宣布破案，將潘姓男子函送新店分局裁處，再依違反社維法移法院辦理。

新店簡易庭法官審理認為，56歲的潘姓男子轉貼他人的留言內容，不屬於捏造謠言散發傳布於公眾，相關文字雖可能造成人民對政府的不信任，但人民的不信任感是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，有相當疑問。

裁定書認為，依卷附貼文內容，雖有網友就貼文討論，但仍不足以認定使觀看者產生畏懼或恐慌、致有影響公共安寧情事，不能單憑潘有刊載文字內容，就認定他散布謠言影響公共安寧，潘的行為與社維法處罰要件不合，不罰。

蔡英文總統府海地

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