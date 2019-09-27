自強隧道速限放寬至50公里 車速超過60公里開罰

2019-09-27 14:40 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市自強隧道9月1日「區間測速」上路後爭議不斷，外界質疑隧道原速限40公里過低，區間測速實施後隧道內平均車速僅39公里，造成隧道周邊道路尖峰時刻嚴重塞車。經北市交工處與交通大隊研議後，10月1日起將調整隧道內速限至50公里，但南往北方向出口外彎道處，仍維持40公里速限。

由於自強隧道是往返士林、內湖的交通要道，上下班時間車流量龐大，原本就有塞車問題，未料區間測速實施後，更是雪上加霜，議會和民眾都建議應適度放寬速限。

交大大隊長陳明志表示，與交工處研議檢討後，決定將隧道內速限從40公里放寬至50公里，至於區間測速取締的標準則不變，仍針對平均車速超過60公里以上者進行取締。另為紓解隧道周邊交通，士林分局和中山分局在尖峰時刻，均會派警力疏導車流，交通局則將適時調整紅綠燈秒數。

交工處長葉梓銓提醒，自強隧道內速限10月1日後調整至50公里，但因考量隧道南往北方向出口外有約120公尺彎道，討論後決議維持速限40公里，以保障駕駛人行車安全，請駕駛人務必注意，切勿超速。

此外，北市府秘書長張哲揚上午在交通會報中提到，因為區間測速利用時間跟距離換算車速，他聽說半夜有跑車以100多公里高速開進隧道，發現區間測速後，竟將車直接停在出口前，避免以低於規定的秒數開出隧道，差點造成後車追撞。