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影／新北地檢署反賄選宣導影片 新北校園舉行首映

2019-09-27 12:48聯合報 記者王長鼎╱即時報導

科技發達，人手一機，用LINE傳假消息影響選舉，或是牽引境外資金企圖影響明年初的總統及立委大選，都是檢警調等單位追查的重點，新北地檢署不但成立科技查賄中心，追查重點在抓假消息和賄選及可疑境外資金流入台灣，更拍攝製作科技查賄宣導影片，今天在土城區清水高中舉行首映，希望年輕學子都能成為反賄選小尖兵。

新北地檢署檢察長朱兆民表示，賄選丕用是傳統的買票和賣票，現今科技發達，賄選的形式更加多元，用手機或社群軟體散播假消息，用境外資金來響台灣選舉都是具有賄選的新花招。

他說，新北地檢署今天在土城區清水高中舉辦法律小尖兵動起來活動，同時舉行「科技查賄、違法境外資金與假消息無所遁形」反賄選影片首映，希望能在校園深耕民主法治理念，讓年輕學子都能成為法律小尖兵，深入家庭及主區，變成反賄選宣導小幫手。

法務部保護司長黃玉垣表示，現在不分年齡已進入AI時代，大家都會使用各種社群軟體，很容易收到或轉傳和選舉有關的假消息，而選舉就如同學生參加考試，最重要就是要「公平」，而年輕學生正是國家未來的希望所在，希望大家一起來守護台灣的乾淨選舉和民主法治。

新北地檢署表示，民眾可以下載法務部APP，或連結到新北地檢署LINE，看到不法選舉情資，都可以手機拍照錄影，傳LINE就可以檢舉，或是播打檢舉專線：0800024099。

新北地檢署今天在土城區清水高中舉辦法律小尖兵動起來活動，同時舉行「科技查賄、違法...
新北地檢署今天在土城區清水高中舉辦法律小尖兵動起來活動，同時舉行「科技查賄、違法境外資金與假消息無所遁形」反賄選影片首映，希望能在校園深耕民主法治理念，讓年輕學子都能成為反賄選小尖兵。記者王長鼎／攝影
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新北地檢署今天在土城區清水高中舉辦法律小尖兵動起來活動，同時舉行「科技查賄、違法...
新北地檢署今天在土城區清水高中舉辦法律小尖兵動起來活動，同時舉行「科技查賄、違法境外資金與假消息無所遁形」反賄選影片首映，希望能在校園深耕民主法治理念，讓年輕學子都能成為反賄選小尖兵。記者王長鼎／攝影
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賄選新北

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