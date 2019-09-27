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彰化知名蜜餞店添加工業原料 老闆獲判緩刑定讞

2019-09-27 11:57聯合報 記者林孟潔╱即時報導

彰化縣員林市知名的「順泰蜜餞」為增加產品賣相、節省成本，在產品中添加工業級重亞硫酸鈉及氯化鈣，傷害人體健康；台中高分院二審依違反食安法，判販售工業原料的「存德原料行」負責人劉舜仁2年徒刑；順泰蜜餞實際負責人蕭國勝被判1年徒刑，緩刑3年，並須支付公庫120萬元；順泰蜜餞判罰300萬元；最高法院駁回上訴定讞。

順泰蜜餞是有80年歷史的老店，而使用重亞硫酸鈉可防止食物加工褐變，維持產品顏色鮮豔；而氯化鈣俗稱「鹽丹」，用於果乾醃漬可保有爽脆口感。工業用偏亞硫酸氫鈉每公斤售價27到30元，比食品級便宜約10元，因工業用原料濃度高、效果好及成本低，不肖食品業者貪圖小利而罔顧消費者健康。

除順泰蜜餞外，「存德原料行」也販售給多家蜜餞業者，另販賣吊白塊給製作潤餅皮業者，賣保險粉給豆芽菜業者，其餘向「存德原料行」購買工業原料的下游廠商，二審均獲緩刑。

彰化地院一審認為，蕭國勝為了私利添加工業用原料，犧牲國人健康，依食安法判刑1年2月徒刑，順泰蜜餞判罰500萬元；台中高分院則考量，蕭接下家中長輩醃製蜜餞的經驗，為了讓產品賣相佳，添加了工業原料，經過本案偵審應無再犯之虞，因此改判1年徒刑，緩刑3年，順泰蜜餞判罰300萬元並沒收犯罪所得。

食安豆芽菜

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