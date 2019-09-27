慶富案檢求刑30年 陳慶男下午不出庭聽判

2019-09-27 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富承造海軍獵雷艦標案卻遭控詐貸63億，全案延燒2年多，檢方去年初偵結起訴，認定陳慶男涉犯銀行法的詐欺及背信罪、偽造文書、公司法等罪，痛批陳不僅讓「國艦國造」心血付之東流，所有損失還讓聯貸銀行團承擔，具體求刑30年；但陳慶男審理時拒認罪，全案一審高雄地院今天下午4點宣判。

據了解，仍因另案在押的陳慶男，已向雄院表明不願到庭聆聽宣判，今天下午將不會出現在法庭。

檢方對被告陳慶男次子陳偉志求刑25年、前執行長簡良鑑20年，陳慶男的妻子陳盧昭霞及慶富顧問李維峰則未求刑。不過陳偉志在去年5月傳出棄保潛逃，雄院已發布通緝，調查局更將他公告為重大經濟逃犯，懷疑藏匿在中國大陸。

檢方去年2月起訴獵雷艦詐貸63億案，一審審理超過1年半，不過陳慶男等人僅首次檢調搜索後，到案說明有認罪，後來皆改口否認犯行。

陳慶男今年6月17日出庭時堅稱，「我為國家貢獻良多，就算使用假發票來請款也不構成詐欺」，他與律師還指出，檢調查辦後慶富遭銀行「縮減銀根」、海軍甚至宣告解約，工程因此全數停擺，暗指檢調害獵雷艦案失敗。