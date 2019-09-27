兒要錢投資遭拒 持鋁門窗鐵牌殺父被起訴

2019-09-27 11:32 中央社 台中27日電



台中市孫姓男子今年7月間向父親要錢投資不成，憤而持鋁門窗、路障鐵牌攻擊父親，孫男的外婆勸阻遭打傷，路人發現報案，但孫父送醫後傷重不治，檢方今天依殺人罪嫌起訴孫男。

台中地檢署起訴書指出，40歲孫姓男子在民國108年7月25日中午前往台中市北區父親的住處，要求孫男父親匯款新台幣1000萬元到指定帳戶內，以供投資自動化控制設備生意，但遭拒絕。

隔天下午3時許，孫男在背包攜帶2把刀械，再次前往父親住處要錢未果，雙方在住家3樓雜物間發生爭執，孫男憤而徒手毆打父親頭部、頸部與腹部，還將父親推落樓梯後，再拖行到1樓門口。

孫男再以門口倒下的移動式鋁門窗，用力朝父親頭部與身體重摔，孫男的胡姓外婆原先在一樓睡覺，聽到聲響勸阻，孫男心生不滿，徒手掌摑外婆，並朝她丟擲放在門口的三角錐，導致胡姓老婦受傷。

孫父掙扎起身後，孫男又拿放在門口旁、底座崁入水泥石墩的「請勿停車」路障鐵牌攻擊孫父，直到路過民眾發現報案，警方獲報趕到現場將孫男制伏，並將孫父送醫救治，但孫父經急救後仍傷重不治。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、驗屍報告與蒐證畫面等證據，今天依殺人罪嫌將孫男起訴。