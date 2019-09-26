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涉詐領助理費276萬元 花蓮前議員夫妻遭聲押獲准

2019-09-26 20:16聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮前縣議員張智冠，在上屆議員期間，涉嫌利用人頭詐領助理費，張智冠夫妻及助理等人昨遭檢廉約談，花蓮地檢署檢察官認為張智冠夫妻涉貪276萬餘元助理費，涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，今向花蓮地方法院聲請羈押獲准，助理交保。

花蓮地檢署日前接獲法務部廉政署提報匿名檢舉情資，指張智冠疑似詐領議員助理補助款，隨即指派檢察官王柏舜指揮偵辦，昨指揮法務部廉政署北部地區調查組，持搜索票搜索張智冠住處等3處所，約談張智冠夫妻及助理等6人到案。

檢方查出，張智冠當選第18屆縣議員後，未實際聘用鄭姓等2名助理，但由張妻向兩人收受金融機構帳戶，作為議員補助費的匯款帳戶，再由張智冠製作不實文書，藉此方式，4年共貪汙276萬餘元助理費，涉犯偽造文書及違反貪汙治罪條例等罪嫌。

檢方認為張智冠夫妻犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地院聲請羈押，法院今裁准；另二名人頭助理則依涉案情節分別諭知以5萬元交保候傳及請回。

49歲的張智冠是花蓮縣富里鄉人，曾任縣警局刑大偵查佐，5年前從警界成功轉換跑道，參選花蓮第18屆縣議員，雖是新人，但因勤跑鄉里，高票當選，後來還接任國民黨花蓮縣議會黨團書記長。擔任一屆議員後，張智冠去年底參選本屆富里鄉長，不過敗給對手陳榮聰，落選後淡出政壇。

花蓮縣前議員張智冠，因涉嫌挪用助理費，今遭聲押獲准。圖／報系資料照片
花蓮縣前議員張智冠，因涉嫌挪用助理費，今遭聲押獲准。圖／報系資料照片
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夫妻貪汙

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