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最高行第二起大法庭提案 遺產稅稅基量化標準

2019-09-26 19:19聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

最高行政法院審理一件遺產稅案件，對於被繼承人生前出售土地產生的相關債務，其稅基量化標準究竟要依照何種規定論斷尚有爭議，法律見解有待統一。因此，第四庭裁定提報大法庭裁判，這是「大法庭制度」今年7月4日上路後，最高行第二起提案。

該案出現法律爭議包括被繼承人死亡時遺有3筆相牽連遺產：一，台北市信義區土地應有部分3/10。二，因被繼承人生前提供該土地應有部分予建設公司合建住宅大樓，而遺有應收卻未收之出售土地款債權。三，被繼承人生前亦負有移轉系爭土地持分共計0.21345予建設公司指定買主債務。

上述三筆遺產中，土地持分3/10稅捐客體稅基量化，要依遺產及贈與稅法第10條第3項規定，按公告現值計算。而被繼承人生前出售土地價金債權，其稅基量化金額要依債權數額計算。

對此徵、納雙方尚無爭議。但對被繼承人生前出售土地所生移轉土地所有權持分債務，其稅基量化標準，究竟要依遺產及贈與稅法第10條第3項規定，以土地公告現值為準？還是要依遺產及贈與稅法施行細則第41條規定，依市場價值估定之？尚有爭議，法律見解有待統一。

第四庭經評議結果採為裁判基礎的法律見解，與先前裁判法律見解歧異，認有必要應予統一，踐行對其他各庭徵詢意見徵詢程序，經徵詢回復後，有二庭同意本庭見解，但有一庭不同意。

合議庭依行政法院組織法第15條之2第1項規定：「最高行政法院各庭審理事件，經評議後認採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判之法律見解歧異者，應以裁定敘明理由，提案予大法庭裁判。」以裁定將此法律爭議提交予大法庭裁判，以統一最高行政法院各庭間歧異法律見解。

遺產債務土地公

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