台鐵硬起來！普悠瑪司機提五大疑點 台鐵六點反擊

2019-09-26 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵普悠瑪翻覆事故釀18死將滿周年，司機員尤振仲上午首度出面提出五大疑點，更質疑「假證據能做出真實報告嗎」，台鐵歷經10小時發布聲明完全未回覆疑點。不過台鐵官員私下逐一說明，針對司機懷疑音檔、家屬懷疑影片有修改，直言「我們沒那麼笨吧，這是犯法的。」工作報單消失，可能在司機員身上、也可能還在車中，傾斜卡撞壞運安會已要修復，司機表達印象中沒超速，台鐵直言各種證據都已算出時速140，「這是無法反駁的」。

不過台鐵仍強調，在立場上台鐵是被調查單位，所以無法針對每一個問題去答覆，對調查報告都予以尊重，也將配合各方調查，相關說明都會再對法院提供資料。

以下是尤振仲提出的五大疑點，以及台鐵回覆。

●疑點一：工作報單為何突然消失？

台鐵表示，工作報單都是在乘務員身上，會有不見的現象有可能是還在他身上，也可能還在車子哪裡沒找到，「文件除了救難人員不會有人接近」。

●疑點二：尤振仲檢查車輛後希望換車，但運轉室交給他鑰匙要他開車，運轉室監視錄影畫面卻已經沒有了

台鐵表示，運轉室監視錄影畫面一般兩、三天就會洗掉，應該已經沒辦法取得畫面，至於尤振仲說有向運轉室說看過車子、有問題說要換車，但機務處的人去問當初運轉室的值班人員，都說司機員講的沒人有聽到他說車子不好，而且車子還沒進來時，他怎麼有可能看到車子？

運轉室也是質疑，一般都是鑰匙交給司機員，司機員檢查車輛後，才會以無線電聯絡運轉室，不會又大老遠跑回運轉室，因此台鐵也認為這種說法有所質疑，不合常理。

●疑點三：傾斜卡與TCMS損壞撞壞

台鐵表示，運安會已有表達要修復。至於車頭八車TCMS有部分損壞，運安會也表達可以修復，另外車尾一車未損壞的部分，TCMS還是完好的，並在台北機場的車上，運安會將取下分析。紀錄是跟著火車跑的，都可以解讀判讀。

●疑點四：電門把手為何沒指紋？司機稱「發現速度比較快一點，但是絕對不是像他們所說的140公里」

台鐵質疑，尤振仲過去的說法是開80公里沒超速，今天說法是「速度有比較快一點，但沒到140公里」，有稍微改口，不過140公里無論是從TCMS速度表示、委外調查，從羅東看幾分幾秒到新馬，速度都是維持一定的速度，距離除以時間就是速度，也都是將近140，「這是事實，好幾個都這樣算出來」，沒辦法去反駁，但這都要等以後到法院在看法院怎麼問。

●疑點五：他關閉ATP列車自動防護系統且即時通報，檢查員通聯音檔為何消失？

台鐵強調「音檔絕對沒問題」，尤其音檔是第一時間檢調就來查扣，台鐵就把全部交給路警帶給檢察官，檢察官手上的東西鐵道局也有翻譯，最後公布在網站上，全部都是可受公評、沒有一段有漏掉，「音檔絕對ＯＫ」，「我們哪敢有些給、有些沒給？」

至於為何音檔編碼不同，台鐵表示，音檔是調司機跟調度所、有的是司機跟車長、有的是司機跟檢查員，由於有不同的對象，因此編碼不同。

台鐵表示，當初是要求把這部車開出去後，將司機員、相關人員通聯都露出來，編碼當然會不一樣，所有東西都交給檢察官，也是有去做翻譯，對起來誰跟誰講話都有在裡面。

●疑點六：家屬質疑影片「閃一下」可能接過？