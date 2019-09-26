部落客遭毆控警冷處理 警公布影像打臉澄清

2019-09-26 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



1名以「A+虎媽」為稱的網友昨天在臉書上發文表示，她和妹妹9月24日晚上在台北市公館商圈準備用餐時，突然被1名女子持棍狂敲頭部，並指控中正二分局思源所警方在她報案求助時選擇冷處理；對此，警方公開當時影像澄清，未讓民眾枯等，當事員警也在臉書上留言澄清，低頭使用手機是為了搜尋嫌犯影像給民眾指認，並非只顧滑手機。

A+虎媽說，當天晚上她和妹妹在公館商圈1間餐廳外翻看菜單，突然被1名女子從後方持棍狂敲，她看嫌犯逃逸無蹤，與丈夫聯絡後決定報警。她事後發文指控，案發轄區思源街派出所執勤員警只顧滑手機，讓她在執勤台前枯等近2分鐘，「員警的不耐煩全看在眼裡，實在令人心寒」。

警方今天公開相關影像澄清，該名女子當天晚上進入派出所時，現場執勤員警就立刻作為，除告知備案並不具法律效果，建議女子正式提告及製作筆錄即可完成報案程序外，也立即著手搜尋相關影像請報案人協助指認。

當事吳姓警員事後也在A+虎媽的臉書貼文下方留言說明，他當時低頭使用手機是因為聽到報案人所述，大概嫌犯知道是誰了，所以趕緊使用手機查詢資料影像，請報案人指認；另外也跟報案人說明，備案並無法律效益，如果要報案需要驗傷提告。