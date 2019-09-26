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港台跨國戀假購屋真詐財 台南波麗士阻詐80萬元

2019-09-26 17:42聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南一名大齡李姓女子，與網路認識的香港男友相約共築愛巢，不久對方謊稱購屋獲利要轉錢給她，證明堅貞愛意，但因香港近期「反送中」局勢動盪，需先匯入保證金至香港金管局控管，李女不疑有他到銀行匯款，機警行員察覺有異，立即通報台南市警三分局安順所，員警到場循循勸導並跨國聯繫香港金管局查證，她才恍如大夢初醒，保住80萬辛苦積蓄。

警方調查，李女日前與網路認識這名香港籍趙姓多金男便譜出戀曲，期能共築愛巢，共度幸福一生。近日趙謊稱因房產賣出獲利9000萬元，想匯錢進入女友的戶頭，證明他的愛意。昨天她即接獲自稱「香港金融管理局」行員來電，稱由於局勢緊張，李女必須先行匯「保證金」港幣120萬元，才能取得該筆9000萬元，否則該款項將遭扣押。

李女深信不疑，下午3時至台灣銀行安南分行想匯款2萬5746多元美元（約新台幣79萬8千元）到香港，黃姓女行員察覺有異，隨即通報安順派出所員警到場處理。警員蘇宗翰、方韋文趕赴現場，發現疑點重重，勸阻她不要匯款。

她不信自己被騙，稱跑了三家銀行都不給匯款，員警便當場撥打跨國電話給香港金管局洽詢，港金管局在電話中跟她表示並無此事，也無權扣押任何款項，她才恍如大夢初醒，慶幸畢生積蓄沒被對方騙走。

警三分局提醒，詐騙手法推陳出新、千奇百怪，民眾務必小心判斷，不要誤信誇大話術，如發現可疑情事，請立即撥打110報警或165反詐騙專線求證。

經安順所員警到場循循勸導，並跨國聯繫香港金管局查證，李女才恍如大夢初醒，保住80...
經安順所員警到場循循勸導，並跨國聯繫香港金管局查證，李女才恍如大夢初醒，保住80萬辛苦積蓄。記者邵心杰／翻攝
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李女昨天至台灣銀行安南分行想匯款2萬5746多元美元到香港，黃姓女行員察覺有異，...
李女昨天至台灣銀行安南分行想匯款2萬5746多元美元到香港，黃姓女行員察覺有異，隨即通報安順派出所員警到場處理。記者邵心杰／翻攝
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