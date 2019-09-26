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隔了4個多月 苦苓向館長發表道歉啟事

2019-09-26 17:11聯合報 記者林政忠╱即時報導

作家苦苓今年5月在政論節目中說，他懷疑館長陳之漢去年幫高雄市長韓國瑜直播，有某某黨送錢去給他，之後才捐給高雄50萬元。館長落淚反嗆要對苦苓提告，「我覺得你連做人的資格都沒有，你要不要跪著跟我道歉」。

事發後，苦苓雖曾多次口頭道歉，但被館長質疑態度不好，吃了閉門羹。相隔4個多月，苦苓今天在臉書貼出書面道歉啟事，表示侵害陳之漢名譽，他承諾絕不再犯。

網友紛紛留言，「知耻近乎勇，有士大夫的風範」、「了不起、負責」、「真男人」、「刷一排愛心」。

對於收錢說惹議，苦苓今天向館長發表道歉啟事。圖/取自苦苓臉書
對於收錢說惹議，苦苓今天向館長發表道歉啟事。圖/取自苦苓臉書
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館長陳之漢。本報系資料照片
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館長陳之漢韓國瑜

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