隔了4個多月 苦苓向館長發表道歉啟事

2019-09-26 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



作家苦苓今年5月在政論節目中說，他懷疑館長陳之漢去年幫高雄市長韓國瑜直播，有某某黨送錢去給他，之後才捐給高雄50萬元。館長落淚反嗆要對苦苓提告，「我覺得你連做人的資格都沒有，你要不要跪著跟我道歉」。

事發後，苦苓雖曾多次口頭道歉，但被館長質疑態度不好，吃了閉門羹。相隔4個多月，苦苓今天在臉書貼出書面道歉啟事，表示侵害陳之漢名譽，他承諾絕不再犯。