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台南蔦松里長被控涉幽靈人口 台南地院判當選無效

2019-09-26 16:51聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市永康區蔦松里鄭姓里長被控藉幽靈人口，虛偽遷徙戶籍至選區而贏得選舉，經許姓落選人對鄭提起當選無效之訴，經台南地院合議庭審理，認鄭所為已符合選舉罷免法第120條第1項第3款當選無效要件，判決鄭當選無效。鄭表示不服，將上訴。

台南地院合議庭調查，鄭為台南市第3屆蔦松里長選舉候選人，投開票結果得票數為鄭711票、許603票，經台南市選委會公告鄭當選。不過，許主張鄭與22名原非選區的選舉人，意圖使鄭當選，藉由幽靈人口的方法，虛偽遷徙戶籍至選區取得投票權而參與本次投票，致選舉產生不正確的結果，對鄭提起當選無效之訴。

合議庭調查，有4名選舉人意圖使鄭當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而進行投票的妨害投票行為外，另有4位選舉人的戶籍遷徙理由，也不具正當、合理性，也有以虛偽遷徙戶籍取得投票權而進行投票的妨害投票行為。

合議庭指出，上述8名選舉人虛偽遷入戶籍時間大部分都集中在「符合居住4個月」前的4個月，即2018年4月至7月。其中，1名選舉人係遷入鄭兄長所有的房屋所設戶籍、4名選舉人遷入鄭胞姐的媳婦所有房屋所設戶籍，另3名選舉人則遷入鄭支持者所有房屋所設戶籍，鄭與8名選舉人有親誼關係。

同時，衡諸一般社會經驗法則，選舉人若非與候選人有犯意，則無虛偽遷徙戶籍以取得選舉權之必要，應可認定8位選舉人與鄭共謀以虛偽遷徙戶籍達到被告勝選目的，因此，院方判決鄭當選無效。

台南地院合議庭審理，認鄭所為已符合選舉罷免法第120條第1項第3款當選無效要件，...
台南地院合議庭審理，認鄭所為已符合選舉罷免法第120條第1項第3款當選無效要件，判決鄭當選無效。圖／本報資料照片
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投票當選無效

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