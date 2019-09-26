名媛和老公挨告侵占投資款 她反告閨密求償3471萬元

2019-09-26 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



藝人侯佩岑代言的「英倫產後護理之家」所屬於京倫集團，董事長李俊琳、胡白玫夫妻被新加坡籍李姓女富商指控詐騙侵占鉅額款項，檢方認為夫妻兩人擅自挪用女富商投資買地的4億元填補資金缺口，依業務侵占罪嫌起訴，刑事案件仍在審理中；李女也向法院聲請假扣押，但胡女認為李女編造不實債權，侵害她的財產、名譽權等，提告求償3471萬餘元。台北地方法院認為胡女主張無理由，判胡女敗訴，李女免賠，仍可上訴。

檢方起訴認為，胡白玫在美國認識李姓女富商，她和丈夫以投資台北市中正區土地為由，邀集李女投資4億元，雙方簽訂投資協議書，但後來土地標售案喊停，兩人卻沒有通知李女，事後再以資金不足為由要求李女匯款，最後仍未標下土地，而兩人拿4億元填補公司財務缺口；李女前年來台灣發現帳目有問題，向檢調單位提告，檢方依業務侵占罪嫌起訴胡白玫夫妻，案件仍在台北地方法院審理中。

李女事後向法院聲請假扣押對方財產，法院起初裁定准許，但胡白玫不服提抗告，高院廢棄原裁定，駁回李女的聲請，經最高法院駁回李女抗告確定；胡白玫認為，李女編造不實債權聲請假扣押她的名下財產，已經名譽權等受到侵害，提告請求李女賠償名譽信用損失、祖先安葬處受侵擾的精神損害賠償、客戶抽單和廠商斷貨虧損及相關預期利潤損失等，要求李女賠償3471萬餘元。

李女抗辯，相關刑事案件仍在法院審理中，顯見胡白玫確實侵害她的財產權，她不僅是債權人，更是被害人，她聲請假扣押、強制執行都沒有違背善良風俗，另認為胡的主張均沒有舉證，請求法官駁回訴訟。