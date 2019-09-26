暴走法官羞辱律師 橋院：退休申請未核准、現職已調整

2019-09-26 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



時任高雄地方法院法官柯盛益因屢次當庭辱罵律師、當事人，2011年遭移送公懲會懲戒決議休職1年，前年復職後轉調橋頭地方法院。豈料，柯又在今年2月開庭審理解散合夥事業民事案件時，羞辱黃姓律師「你頭殼壞掉」、「讀書讀到傻去」，遭法官評鑑委員會決議，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，將移送監察院審查。橋院表示，尊重法評會決議，並已在決議出爐前2周，將柯盛益調整為審查庭法官。

橋頭地方法院行政庭長黃宗揚表示，尊重法評會決議，為顧及當事人權益，已在決議出爐前，就調整其職務。據悉，柯盛益在移送法官評鑑委員會後，就已提出退休申請，但礙於羞辱案件尚在審查，司法院暫未核准其退休申請；橋院兩周前已將柯盛益從民事庭轉調審查庭，負責辦理刑事簡易案件，較少開庭、接觸當事人機會，目前他仍正常上班。

現年64歲的柯盛益在今年2月21日審理解散合夥事業案件時，對庭呈書狀追加備位聲明的黃姓律師產生異議，要求黃姓律師當庭撤回備位聲明，過程中涉及言詞羞辱，黃姓律師極度不滿，向橋院陳情，橋院自律委員會勘驗法庭錄音光碟，發現情節屬實，決議移送法評會決議。

法評會調取相關卷證、勘驗錄音光碟，發現柯曾說「原告律師你大概是念書念到有問題」、「法律是這樣念的嗎？拜託欸！」、「你拜託欸！讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼念的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」。

法評會認為柯逾越審判長訴訟闡明義務範圍，且態度輕率，語帶譏諷，嚴重違反法官倫理規範，且情節重大。

另外，柯盛益要求黃姓原告訴訟代理人撤回備位聲明部分，口出「要讓你沒面子」之語，法評會也認為嚴重違反辦理民事訴訟事件應行注意事項關於審判長闡明義務的規定，這會讓人民對司法客觀公正性產生質疑，且侵害當事人有受獨立及公正審判的權利，影響司法公信。

法評會認為柯盛益事發後雖自知言行逾矩自行簽請迴避，且在法評會詢問時以書面表達悔意，但他先前已有因言行不當而受懲戒休職的紀錄，竟不知警惕，在公開法庭上恣意妄為，考量柯歷年年終考績、職務評定結果多次乙等、丙等或「不良好」，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，日他警惕。