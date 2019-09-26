開庭恣意妄行 法官柯盛益遭送監院建議免職

2019-09-26 16:58 中央社 台北26日電



橋頭地院法官柯盛益被指開庭譏諷律師頭殼壞掉，並違反辦案程序。法官評鑑委員會今天表示，柯盛益於公開法庭恣意妄行，失職情節重大，決議送監察院審查，建議免除法官職務。

法官評鑑委員會發布新聞稿指出，本案由橋頭地方法院、高雄律師公會請求進行個案評鑑。

新聞稿指出，柯盛益2月21日開庭審理解散合夥事業案件時，不滿律師追加備位聲明，以「律師你大概是唸書唸到有問題」、「你拜託欸！讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」等語責備。

法評會認為，柯盛益所言已逾越審判長訴訟闡明義務範圍，且態度輕率，語帶譏諷，已嚴重違反法官倫理規範規定，且情節重大。

此外，柯盛益要求律師撤回備位聲明，未獲律師應允，竟指示書記官於筆錄記載律師撤回備位聲明，經律師異議才命書記官刪除，並要求律師下次庭期提出法律依據，否則禁止代理、要讓律師沒面子。

法評會認為，柯盛益嚴重違反辦理民事訴訟事件應行注意事項關於審判長闡明義務的規定，足致人民對司法客觀公正產生質疑，及侵害當事人有受獨立及公正審判的權利，影響司法公信，且違反法官倫理規範執行職務應公正客觀的規定，足以影響司法形象，情節重大。

法評會指出，柯盛益司法官訓練所第38期結業，雖對本案表達悔意，但他曾因開庭態度不當，經公務員懲戒委員會處分休職一年，卻未知警惕、也未修正開庭態度，仍於公開法庭恣意妄行。

法評會並審酌柯盛益歷年考績不佳，本案失職情節重大，有懲戒必要，決議報由司法院移送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，以資警惕。