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復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

2019-09-26 14:49聯合報 記者王宏舜╱即時報導

時任高雄地方法院法官柯盛益因屢次當庭辱罵律師、當事人，2011年遭移送公懲會懲戒決議休職1年，前年復職後轉調橋頭地方法院。柯今年2月開庭審理解散合夥事業民事案件時，竟又羞辱黃姓律師「你頭殼壞掉」、「你哪一個學校畢業？」，橋頭地院、高雄律師公會請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會決議報由司法院移送監察院審查，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。

柯盛益(64歲)今年2月21日審理解散合夥事業案件時，黃姓原告訴訟代理人庭呈書狀追加備位聲明，柯竟多次以辱罵性言詞責備黃，並以備位聲明將來無法執行為由，要求黃當庭撤回。黃表示待與當事人討論後再作決定，柯卻命書記官在筆錄記載「原告訴代表表示願意撤回備位聲明」，黃當場異議，柯才命書記官刪除這段筆錄，另要求黃須於下次開庭提出聲明可執行的法律依據或撤回聲明，否則將把黃移送懲戒並禁止代理。

法評會調取相關卷證、勘驗錄音光碟，發現柯說「原告律師你大概是念書念到有問題」、「法律是這樣念的嗎？拜託欸！」、「你拜託欸！讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼念的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」。

柯也對被告複代理人黃姓女律師說「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗。」。法評會認為柯逾越審判長訴訟闡明義務範圍，且態度輕率，語帶譏諷，嚴重違反法官倫理規範，且情節重大。

另外，柯盛益要求黃姓原告訴訟代理人撤回備位聲明部分，口出「要讓你沒面子」之語，法評會也認為嚴重違反辦理民事訴訟事件應行注意事項關於審判長闡明義務的規定，這會讓人民對司法客觀公正性產生質疑，且侵害當事人有受獨立及公正審判的權利，影響司法公信。

柯第二部分違反法官守則「法官應勤慎篤實地執行職務，尊重人民司法上的權利。」和法官倫理規範「執行職務應公正客觀」規定。

法評會認為柯盛益事發後雖自知言行逾矩自行簽請迴避，且在法評會詢問時以書面表達悔意，但他先前已有因言行不當而受懲戒休職的紀錄，竟不知警惕，在公開法庭上恣意妄為，考量柯歷年年終考績、職務評定結果多次乙等、丙等或「不良好」，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，日他警惕。

柯盛益2008年任高雄地院法官時，辱罵律師「垃圾人」、「GGYY」遭投訴；2011年還當庭譏諷聲請保護令的當事人「不會做老婆」、「如果是我，就不會跟你結婚」，當事人二次受創。

橋頭地院法官柯盛益出言不遜再次惹議，法評會決議報由司法院移送監察院審查，建議免除...
橋頭地院法官柯盛益出言不遜再次惹議，法評會決議報由司法院移送監察院審查，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。圖／聯合報系資料照片
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