性侵少女遭判10年 武術教練：想照顧母親盼能先交保

2019-09-26 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



施姓武術教練假冒高職少女在網路上約15歲少女至旅館性侵，又拍下侵犯過程，事後威脅少女不要報警，一審遭判有期徒刑10年。施男以照顧母親、工作交代不清為由，聲請具保停止羈押。士林地方法院日前裁定，解除禁止接見、通信，施男犯行重大，得繼續羈押在看守所。

施男向法院聲請具保停止羈押，他稱，父母離異後，負責照顧母親，母親離婚後精神狀態不佳，深怕母親發生意外，「懇請能讓我陪伴母親」。工作部分則因遭羈押時，沒交代清楚，也沒有向家人道別，希望能交保安頓事情，再等待法院判決。

法院指出，施男曾經威脅少女不要報警，有逃避追訴罰責情形，又拍攝侵犯少女過程，所犯重罪，認為有相當理由有湮滅證據、勾串證人之虞，裁定准押、禁見。

施男坦承犯行，犯成年人故意對少年犯強制性交罪、以強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，併判有期徒刑10年，成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處5月徒刑，可易科罰金。

合議庭審酌，一審不得易科罰金部分，應執行有期徒刑10年，認為施男逃亡可能性上升，且曾經威脅少女不要報警，進出旅館前往捷運站有戴黑色口罩遮掩面容，恐有逃避追訴、逃亡之虞，認有繼續羈押必要。