產婦子宮破裂嬰兒亡 診所院長及主治醫師交保

2019-09-26 15:13 中央社 新北26日電



新北市李姓男子帶孕妻至蘆洲一間婦產科診所生產，未料妻子子宮破裂、嬰兒身亡，新北地檢署依過失致死罪諭令診所院長潘俊亨、主治醫師黃煌洲以新台幣10萬元、20萬元交保。

警方表示，37歲李姓男子23日帶孕妻至蘆洲區愛麗生婦產科待產，24日下午進入手術房，過程中妻子因子宮破裂大量出血，醫師緊急改以剖腹產，腹中男嬰仍不治，妻子則送至台北馬偕醫院搶救，目前已無生命危險。

新北地檢署檢察官25日會同法醫相驗胎兒遺體，預計下週解剖釐清死因，並將診所院長潘俊亨、主治醫師黃煌洲帶回訊問，訊後依涉嫌過失致死罪分別諭令2人以10萬元、20萬元交保候傳。