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移民署彰化專勤隊長摸女胸 涉性騷遭起訴

2019-09-26 14:35聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

移民署彰化縣專勤隊陳姓隊長，被控2015年間與一名相識不深的女公務員到西門町網咖開包廂看電影，趁機摸女方胸部，還拉開衣服親吻乳頭，挨告涉性騷擾。台北地檢署調查後，認定陳男有逾矩行為，日前依法起訴。

被害人指控，她與陳男是經由同事介紹認識，起初相談甚歡，多次外出約會。2015年6月13日中午，兩人到西門町吃飯，隨後前往QED網咖開包廂看電影。期間，陳男先摸胸部，見她反應，再拉開她衣服，進一步親吻胸部和乳頭。

她當下嚇得不知如何是好，思考過後便以和朋友聚餐為藉口脫身。原本不想把事情鬧大，但後來覺得不應姑息，才決定提告。檢方調查時，陳男承認有摸胸舉動，但辯稱兩人在交往，並未違反女方意願，當時依罪證不足，給予陳男不起訴處分。

女子不服聲請再議，經高檢署發回續查。北檢第二次偵查時，傳喚與被害人聚餐的友人到庭作證，該名友人證稱女子確實有抱怨被長官亂摸。檢方勘驗雙方LINE對話紀錄，發現案發前雙方相敬如賓，女方都以「主任」、「您」稱呼陳男，但而陳男事發後卻突然以「老婆」稱呼對方。

檢方認為，若兩人在案發前已交往，對話應會較親暱，而不如此生疏，且依女方友人證詞，陳男當天應確實有逾矩行為，日前依法起訴陳男。

移民署彰化縣專勤隊陳姓隊長，被控2015年間與一名相識不深的女公務員到西門町網咖...
移民署彰化縣專勤隊陳姓隊長，被控2015年間與一名相識不深的女公務員到西門町網咖開包廂看電影，趁機摸女方胸部。情境圖／聯合報系資料照
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