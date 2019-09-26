法律系學生籌學費淪詐欺幫助犯 法院判刑4月定讞

2019-09-26 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名陳姓男子去年3月把銀行帳號賣給不明人士使用，結果變成詐騙集團的幫助犯，被新北地院簡易庭判刑3月，他不服結果，上訴時辯稱自己就讀文化大學法律系，因為急著籌措學費才會一時不察，但說法未獲新北地院合議庭採信，還因為其他後來被查獲的犯行被改判4個月刑期，得易科罰金。全案定讞不得上訴。

判決指出，陳男去年3月利用便利商店「店到店」物流服務，將4本個人銀行帳戶存摺和提款卡寄給不明人士，換取每月2萬元的酬勞，結果銀行帳戶變成詐騙集團犯罪工具，因此被認定是詐騙集團的幫助犯。

陳男雖否認犯罪，但說法未獲採信，檢察官起訴後，一審新北簡易庭也依幫助詐欺取財罪判他有期徒刑3月，得易科罰金；他不服結果，上訴到新北地院，且堅決否認犯罪。

陳男上訴時表示自己是文化大學法律系學生，當時是上網找工作，因為急著繳學費才會一時不察。他供稱自己只是想要增加額外收入，主觀上沒有要幫助詐騙的意思，但說法未被採信。

合議庭認為，銀行帳戶是個人理財工具，提供給他人使用，顯有違常情，不可能不起疑心。況且，現今社會利用人頭帳戶詐騙的案例時有所聞，經傳播媒體廣為報導，陳男更不可能不知道。

此外，陳男雖稱求職，卻對應徵公司處所、業務內容和面試人員姓名職稱都毫無所悉，將銀行帳戶交予他人顯異於一般求職正常流程。他與不明人士聯絡時又曾說「確定部會有法律責任嗎」等語，顯見已預見帳戶被做為不法使用的可能，有幫助他人詐欺取財的不確定故意，因此辯詞毫無可採。