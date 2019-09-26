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太歲頭上動土 酒駕男被辦砸巡邏車出氣判4月

2019-09-26 14:17聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市陳姓男子6月間酒後駕車，被台南市警局三分局安中派出所員警查獲送辦，經法院判處2月徒刑、併科罰金2萬元，懷怨在心，上月30日凌晨4時40分經派出所見巡邏車停放該處，憤而持木棍砸毀其左側前後車窗玻璃兩面，員警見狀跑出派出所當場逮捕，台南地院認他犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處4月徒刑。

據調查，陳今年6月10日晚間6時起至9時許，在安南區住處，喝了啤酒10瓶後騎乘機車上路，將機車停放在安中派出所旁籃球場，再徒步走進安中派出所，為值班員警發現渾身酒味，經詢問後發現他騎車前來，對他實施酒精濃度測試，測得酒精濃度達每公升0.84毫克，依法送辦。

台南地院認陳吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑2月，併科罰金2萬元。

因此，陳心生不滿，8月30日凌晨4時40分許到安中派出所前，見所長職務上掌管的巡邏車停放該處，即持木棍打壞該車左側的前後車窗玻璃2面，值勤員警見狀迅即跑出所將他逮捕。陳在偵查中坦承不諱，且賠償其損害。

台南地院審酌，陳未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應予尊重，僅因員警依法將其所涉犯之不能安全駕駛致交通危險案件移送檢察官偵辦，並由法院判處罪刑，即心生不滿，竟持木棍毀壞員警職務上所掌管之巡邏車左側之前後車窗玻璃兩面，致令不堪使用，破壞國家法紀執行的尊嚴性。

兼衡其智識程度、職業、經濟狀況、素行、犯罪動機、手段、造成的損害、犯罪後坦認態度、已賠償損害等一切情狀，處4月徒刑，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子不滿酒駕被送辦，上月底持木棍砸毀其左側前後車窗玻璃兩面出氣，當場逮捕，台...
陳姓男子不滿酒駕被送辦，上月底持木棍砸毀其左側前後車窗玻璃兩面出氣，當場逮捕，台南地院認他犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處4月徒刑。圖／本報資料照片
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