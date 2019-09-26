逃亡大陸17年國籍都變了 陳由豪隔海遞狀求判無罪！

2019-09-26 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



前東帝士集團負責人陳由豪。本報資料照片 分享 facebook

欠稅4億多元並掏空公司逃亡大陸17年的前東帝士集團負責人陳由豪，2012年被控損害債權，遭法院通緝迄今，陳認為，同案被告吳日興已無罪確定，聲請法院開庭審理，也判他無罪；台北地院認為，陳由豪有無犯其他罪，需經調查認定，陳從不出庭，駁回聲請。可抗告。

陳由豪身繫多案，2002年8月29日出境，2009年2月9日取得大陸地區人民身分，同年6月24日被台灣戶政機關撤銷廢止戶籍登記；陳由豪曾隔海嗆前總統陳水扁夫人吳淑珍向他索賄，「一嗆成名」，但因為他滯外不歸，索賄案變成「羅生門」。

陳由豪被控毀損債權案，是由台北地檢署偵查、起訴，2012年12月10日，他請胞弟陳由哲選任律師李淵聯幫他辯護，2013年2月6日、5月14日再親自委任李為辯護人，甚至提出答辯狀，質疑毀損債權案台北地院未必有審判權，在答辯狀內對實體事項作無罪答辯。

陳由豪2002年8月29日出境，至2014年4月8日毀損債權案被告吳日興辯結，均未入境，法院在2016年9月20日對陳發布通緝，此後，陳2度聲請撤銷通緝，都被駁回；最「新」的狀況是，吳日興今年7月獲判無罪確定，陳由豪認為他也應該無罪，向台北地院遞狀，聲請開庭審理。

法院調查，檢察官起訴認定，吳日興與陳由豪共事近40年，吳、陳明知陳欠國稅局2002年綜所稅5152萬元，2003年再欠3578萬元，2004年又欠3億5256萬元，移送行政執行署執行，卻出脫東豐、東盟股票毀損債權，吳、陳還多次相約在福建廈門商討如何出脫，造成國稅局無法追稅。

裁定指出，吳日興雖獲判無罪，但陳由豪有無另犯其他法條，需經調查才能判斷，法院無法以現存卷證認定陳由豪無罪，而陳的審判，也不受吳的判決拘束，陳由豪通緝中，未曾到庭應訊過，駁回聲請案。