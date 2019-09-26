周玉蔻指馬英九收錢賠180萬 吳子嘉被告仍想少賠一點

2019-09-26 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉2014年撰文稱「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾十億的政治獻金」，前總統馬英九提告求償300萬、登報道歉，一、二審皆判吳須賠償180萬元，高院也要求吳在3家媒體的電子報道歉。金額部分，最高法院今年2月廢棄、發回高院更審。高院更一審今開庭，雙方律師各自搬出馬英九對民進黨與市議員梁文傑、馬對媒體人周玉蔻求償確定判決來比較，甚至謝長廷與璩美鳳間的「宋七力案」金額也被拿出來討論。

吳子嘉的律師表示，台北市議員梁文傑在兼任民進黨發言人時，指馬與賭盤大亨有募款、操作縱賭盤影響選舉等情事，馬提告向梁與民進黨求償，最後的判賠金額是120萬元。

馬方律師則指出，周玉蔻在政論節目上稱「國民黨有收頂新魏家2億元政治獻金」，在臉書上寫「馬總統競選團隊在選舉期間，有收受法令規範以外捐款獻金2億元。」，接著在電子報上加碼「拿了頂新集團秘密『獻金』的，正是馬英九總統，馬團隊的頭頭」，周玉蔻最終須賠180萬元、登報道歉。

馬方再舉前台北市議員璩美鳳揭發宋七力涉詐財案時，未經查證即指摘謝長廷「至少收受宋七力新台幣兩千萬元政治獻金」，璩美鳳遭判應賠償200萬元精神慰撫金、道歉。

吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報上發表標題為「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢?」文章，內容稱「根據監察資料顯示，馬吳競選總部在2012年總統選舉的政治獻金，總收入為4億4千多萬，那麼，就算整場選舉就只有頂新魏家捐款，那中間的差額跑去哪了？馬團隊為何沒申報？消失的數億鈔票，誰拿走了？這如果不是貪汙，什麼才是貪汙？正因為馬團隊收受頂新鉅額黑心錢的消息被放出，就不難理解為何近年來，馬政府總是一再的對頂新大開綠燈。」。

馬英九認為沒收過頂新魏家違法政治獻金情事，遑論收受高達逾10億，吳的文章非表達評論意見，因此求償、要求道歉。

吳的律師主張言論自由是健全民主的基礎，「不透漏消息來源不等於沒有查證」；馬英九的律師則認為，就算是過失侵害名譽權，仍構成侵權行為，相關當事人李遠哲、陳師孟也都否認這樣講，吳發表「收10億獻金」究竟依憑什麼證據？

最高法院以公共人物行為、品德、個人人格的誠信操守，攸關社會風氣導向，具社會教育影響力，應以最大容忍，接受社會大眾

檢視、監督。最高院指高院認吳子嘉不是故意，而是有「重大過失」、輕率、疏忽未善盡合理查證的義務，卻未說明「故意」或「重大過失」所造成馬名譽損害的情節是否相同，就命吳賠180萬元「過於粗略」，廢棄、發回。