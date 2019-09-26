歐巴桑聯盟北市議員候選人「拆保證金牆」 提告敗訴

2019-09-26 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



歐巴桑聯盟去年推出候選人以無黨籍身分參選縣市議員，曾淂蓁投入台北市第六選區，因未繳納保證金而遭北市選委會不予受理，提告救濟。台北高等行政法院審理後，認為公職人員選舉罷免法有關保證金規定，主要為防止輕率登記，並非強制負擔鉅額費用，並無違憲，判曾女敗訴，可上訴。

歐巴桑聯盟是一群台灣媽媽成立的政治組織，六大理念包括兒童人權、親子友善、性別平權、環境正義、勞工權益、小民參政。「媽媽們」宣布以無黨籍投入2018全國直轄市議員及縣市議員選舉，全台21位候選人保證金募集達標，並推出兩位保證金拆牆組候選人。

曾淂蓁投入第13屆北市議員選舉，申請登記為台北市第六選區候選人，因未繳納20萬元保證金，北市選委認為不合規定，去年8月31日不予受理。曾女不服提起訴願，經決定駁回，提起行政訴訟。

曾女主張，保證金制度實給予小政黨及弱勢候選人過度限制，自屬違憲。中選會也沒給如何計算並訂為20萬元的理由，且公職人員選舉罷免法相關規定，僅以參選保證金作為防止選舉人輕率參選的手段，但並未設代替保證金方法，例如改採連署等替代方案。

保證金規定顯然不能說是最小侵害手段，不具必要性，已過度侵害人民受憲法保障的參政權，不利於國民主權原理及民主原則落實及永續發展，該規定實屬違憲。

北市選委會表示，保證金規定是防止人民任意參與直轄市議員候選，耗費社會資源，在合理範圍內所為適當規範，如得票達法定門檻即得領回保證金，並非強制被選舉人負擔鉅額選舉費用，沒限制人民選舉權、參政權，並未逾越立法裁量範圍，沒違背憲法。

法院認為，選舉已在去年11月24日辦理完畢，曾女提起撤銷訴訟，即使法院判她勝訴，也無法實現她請求法院保護她權利的目的，而欠缺權利保護必要，因此求為判決撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。