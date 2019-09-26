澎湖漁船違法潛水打魚 海巡取締送辦

2019-09-26 13:07 中央社 澎湖26日電



第八（澎湖）海巡隊今天表示，昨天晚上在澎湖望安南海域發現澎湖籍漁船「建成利」號涉違法潛水以魚叉打魚，查緝小組查獲鸚哥等高經濟漁獲，依違反漁業法函送澎湖縣政府裁處。

第八海巡隊表示，海巡署聯合澎湖海管處、國家公園警察隊、澎湖縣政府農漁局執行潛水電魚、打魚查緝小組，昨晚7時許接獲情資，派員登檢查獲船上空氣軟管約80公尺，魚叉2支，高經濟漁獲約30公斤（石老、紅條、鸚哥），經查魚身皆有穿刺孔痕跡。

第八海巡隊表示，違規事證明確，全程錄影蒐證，依違反漁業法函送澎湖縣政府裁處。「建成利」漁船今年8月20日也曾被查獲違法打魚。