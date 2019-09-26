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女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿偉」3年前邀國小女同學「小蘋 」外出，在奶茶中摻入FM2給她喝，致她昏迷後，兩度性侵得逞，一、二審將她判刑9年；被害人在案發後，自覺難以面對未婚夫自殺未遂，而她遭性侵時懷孕12周，恐懼藥物會傷及孩子，請求損害賠償，台中地院判決「阿偉」賠償被害人80萬元。

判決書指出，「阿偉」與「小蘋」為國小同學，二人相約2016年5月14日上午一同外出至微熱山丘遊玩，他駕車載她途中，將其事前摻有第三級毒品氟硝西泮（即FM2）奶茶予她飲用。

被害人「小蘋」不疑有他飲用完畢，約5分鐘後，「小蘋」即因藥效發作而呈現嗜睡、昏迷、失去意識之狀態，他見FM2已發生效用，駕車前往彰化縣安麗都庭園汽車旅館，性侵被害人得逞。

同日中午，「阿偉」將「小蘋」穿上衣物，攙扶她上車後退房離去，同日下午返回他的租屋處，因她仍意識不清、嗜睡，他再度性侵害被害人得逞。同日傍晚她清醒，向警方報案處理。一、二審依加重強制性交罪將他判刑9年，他不服上訴三審中。

被害人「小蘋」因無端遭受此重大侮辱，難以面對自身及其未婚夫，於案發後2日持美工刀割傷左臂企圖自殺，現左臂上仍有明顯傷痕。除此之外，因案發當時原告已懷孕12周，「阿偉」以FM2對她下藥，

更同時戕害原告胎兒之健康，致使她迄今仍擔心、恐懼藥物會對孩子（已出生）身心健康有所損傷，因此請求損害賠償。

法官審酌，「小蘋」遭所信任的國小同學下藥後性交，身心受創甚鉅，致她受有精神上之痛苦，被害人請求損害賠償，應予允許，判決「阿偉」給付精神慰撫金80萬元。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

男子「阿偉」3年前邀國小女同學「小蘋 」外出，在奶茶中摻入FM2給她喝，致她昏迷...
男子「阿偉」3年前邀國小女同學「小蘋 」外出，在奶茶中摻入FM2給她喝，致她昏迷後，兩度性侵得逞，一、二審將她判刑9年，民事部分判他賠償被害人精神慰撫金80萬元。圖／本報資料照
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性侵奶茶懷孕

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