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未防止英業達2員工帶槍投靠 仁寶遭起訴違反營業秘密

2019-09-26 10:37聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

從英業達跳槽至仁寶電腦的江穎範等3位高階幹部，遭舊東家指控違反保密條款帶著價值54億多元的營業秘密投靠仁寶，台北地檢署去年依違反營業秘密法及著作權法等罪起訴後，認定仁寶公司代表人未盡力防止受雇人發生犯罪行為，今依違反營業秘密法起訴公司法人，將科以罰金。

檢方調查，英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前代處長江穎範、英業達上海六廠測試二部前部長朱俊豪、桃園製造中心測試工程處測試一部前工程師吳忠輝等3人，均是年資超過10年的英業達前主管，具接觸生產高端伺服器等機密文件權限，且曾簽署英業達「全球員工行為準則管理辦法」，負保密義務。

前年9月至去年3月間，3人先後跳槽至仁寶，被控將英業達的生產及預估出貨資料、產能、不良率、成本及報價分析、以及產線技術等營業秘密帶至仁寶。

起訴指出，江穎範前年9月12日離職前，涉嫌將具有英業達組織性、技術性及業務性等12項營業秘密，包括英業達針對客戶惠普、戴爾公司所製作的已出貨及預估出貨、產品測試計畫、全世界僅英業達及英特爾持有的快速邊界掃描技術，以及產能、不良率、測試治具介紹等機密，寄給公司外部信箱不相關者，另透過通訊軟體WeChat傳送給仁寶的中國籍人事助理Merry。

前年9月22日從英業達離職的朱俊豪，3天後轉至仁寶任職，涉嫌從曾在英業達任職的仁寶中國籍員工張開國手中，取得英業達技術性營業秘密檔案，隨即以仁寶公司電郵帳號傳送給仁寶採購主管杜威、跳槽至仁寶擔任昆山廠廠長的江穎範，及沈姓、趙姓等中國籍仁寶採購人員。

吳忠輝則在去年1月22日自英業達離職前，將其因職務所持有的技術性營業秘密檔案，以私人電子郵件轉寄給江穎範。

檢方認為，江穎範等3人涉違反保密條款，估算3人外流的機密檔案，英業達投入成本及價值利益高達54億9789萬元。去年9月依法起訴後，認為仁寶公司受雇人因執行業務觸法，但公司代表未盡力防止受雇人發生犯罪行為，今依違反營業秘密法起訴公司法人，法院將可科以罰金。

從英業達跳槽至仁寶電腦的江穎範等3位高階幹部，遭舊東家指控違反保密條款帶著價值5...
從英業達跳槽至仁寶電腦的江穎範等3位高階幹部，遭舊東家指控違反保密條款帶著價值54億多元的營業秘密投靠仁寶。 本報系資料庫
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