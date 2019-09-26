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記憶卡損壞、工作報單遺失 普悠瑪司機舉五大疑點

2019-09-26 10:31聯合報 記者曹悅華╱即時報導

普悠瑪翻覆事故的司機員尤振仲今天上午開記者會，會中指控台鐵欺騙，並列出五大疑點，盼能盡快公布對自己有利的調查證據，罹難家屬亦控訴台鐵影片有造假之嫌。

普悠瑪翻車事故造成18死、200多人輕重傷，10月21日將滿一周年，尤振仲首度親自出席記者會，罹難家屬董小羚和台灣鐵路產業工會亦在記者會上聲援司機。

記者會上，司機員提出五大疑點，包含工作報單為何突然消失？運轉室監視錄影畫面在哪？傾斜卡撞壞？電門把手為何沒指紋、出事當下位置在哪為何沒拍照？他關閉ATP列車自動防護系統，且即時通報檢查員通聯音檔消失？

尤振仲委任律師閻道至也質疑，普悠瑪號故障為何仍會開出，尤振仲發現車子故障後就向運轉室反映，試運轉室仍把鑰匙交給他，就是要他開車，希望可以公布該片段。閻道至也說，列車故障的問題也有記錄在工作報單上，工作報單卻找不到了。

對於工作報單備憑空消失，尤振仲說，駕駛室是封閉的，紀錄列車異常和故障的工作報單卻遺失，在運轉室的畫面事後也被說「洗掉了」，證明列車出軌前傾斜功能是否正常運作的記憶卡，也被台鐵說毀損了。

針對外界關注的關閉ATP，尤振仲說，在大溪站關閉ATP時就有通報檢查員，並請檢查員跟調度員報備，可是公布的音檔跟他記憶中不符。他說，去看下載以後音檔（檔名）就知道有不同日期，質疑音檔非真實還原。

針對電門把手，尤振仲則說，復位時應該有指紋，證明他有動作，檢方卻稱沒有採集指紋。綜觀上述疑點，尤振仲說，對他有利的證據逐一消失。

罹難者家屬董小羚先生范銘浚在記者會上也拿出影片，直指台鐵公布普悠瑪號出軌行車紀錄器影片造假的。

他說，對普悠瑪號最清楚的就是台鐵前總工程司李景村，而李曾在媒體上表示，若提供空氣的主風泵有異常，傾斜功能就沒有作用，會請用備用電力，但電力異常，該列車就沒有任何防護機制可修正。

他現場播放影片，質疑行車紀錄器突然閃一下，疑似因為跳電，跳電以後車子開始左右搖晃，所以只要電力異常，車子傾斜就會出現異常。況且行車紀錄器顯示竟然沒有時間，一旦看不到時間，就無法用時間推算出距離看速度，指控台鐵故意用模糊，讓你看不到時間，「台鐵拿出來的證據就是講的，台鐵官員公然說謊」。

普悠瑪號翻車司機尤振仲（右）上午在立法院舉行記者會。尤振仲說到激動處痛哭失聲，痛...
普悠瑪號翻車司機尤振仲（右）上午在立法院舉行記者會。尤振仲說到激動處痛哭失聲，痛批台鐵欺瞞真相，受難者家屬董小羚（中）及她的丈夫范銘浚。記者陳正興/攝影
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台鐵尤振仲普悠瑪號

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