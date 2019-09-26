親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吃B群感覺提神效果不佳？ 可能因之前吃了這類食物

吃得很清淡健檢卻高血壓？6大外食地雷 你吃了幾種

普悠瑪司機員記者會 宜檢：尊重但由證據來說話

2019-09-26 10:30聯合報 記者羅建旺╱即時報導

普悠瑪司機員今天記者會，宜蘭地檢署回應指出，此案將於9月30日法院第一次開庭，對於被告今日記者會，地檢署檢察官恪守保障人民之公益人責任，謹遵正當法律程序之要求，對於被告有利及不利事項均詳加調查，對於此案普悠瑪之相關被告亦然。

宜蘭地檢署指出，此案已進入法院審理，相關行車記錄器、影像及電磁紀錄等一切證據，均會公開呈現在法庭接受檢視，檢察官亦將於審理庭中一一陳明，由證據來說話，還原事實。

地檢署指出，地檢署對此案當事人選擇於法庭外陳述意見之方式來答辯，雖感遺憾，但仍予以尊重。

宜蘭地檢署，檔案照片
宜蘭地檢署，檔案照片
分享

普悠瑪台鐵尤振仲

相關新聞

1699字聲明全文／普悠瑪司機尤振仲：台鐵惡意欺騙「沒有開到140公里」

2019-09-26 08:33

借竅驅魔？「女聖師」教唆打死信徒

2019-09-26 00:34

「女聖師」案／信徒為何乖乖被打？

2019-09-26 01:02

恐怖情人不滿被分手 闖前女友家電線纏頸棉被綑身

2019-09-25 22:40

影／普悠瑪司機尤振仲淚崩「為甚麼死的不是我」

2019-09-26 09:30

普悠瑪司機尤振仲痛哭 自訴活在自疚中

2019-09-26 09:41

41萬真的可加不少菜！嘉縣議長等贈警加菜金鼓勵破案

2019-09-26 09:37

進口椰子藏破億海洛因 豬肉商被逮問：不能改賣水果嗎

2019-09-25 19:44

影／女聖師南投落網神態自若 專案小組形容「很沉」

2019-09-25 17:44

部分信徒被凌虐不提告 稱「幫我趕走內心的惡魔」

2019-09-25 17:33

獨／女聖師毒打信眾鐵證 統統存在「驅魔專用」硬碟

2019-09-25 16:35

影／漁船海上失去動力待援 海巡艦救援拖船到安全水域

2019-09-25 16:22

查國有鹽灘地疑遭侵占 警意外逮獲通緝犯

2019-09-25 15:51

【即時短評】逆風展翅 態度才是關鍵

2019-09-25 14:14

逆風展翅／扛起冷氣機 小楊：現在每分錢都很踏實

2019-09-25 14:11

逆風展翅／小羽：毒品曾是人生解藥

2019-09-25 14:07

逆風展翅／放下西瓜刀 小黑要用攪拌棒重啟人生

2019-09-25 14:07

逆風展翅／阿傑：我在歧途上找「爸爸」

2019-09-25 14:06

逆風展翅／洗淨染血的手 多多拚4個月考上大學

2019-09-25 14:06

男子為口角殺傷鄰居 台中警中午逮他到案

2019-09-25 13:53

基層警捲袖活化28年老廳舍 東區分駐所煥然一新

2019-09-25 13:48

「連千毅之亂」讓警界繃緊神經 基市警方密集擴大臨檢

2019-09-25 13:46

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

高市警號召反毒上街頭 快閃引注目

2019-09-25 12:12

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

私菸案桃市府擬罰華航6百萬 鄭文燦：最高上限

2019-09-25 11:44

台東海邊拾獲海洛因磚 新北檢也查獲52塊海洛因磚

2019-09-25 11:10

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

新銳導演程偉豪拍攝新片 與影星張震下午拜會北檢

2019-09-25 09:33

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57
看更多

熱門文章

生產造成胎死母傷 接生醫師哭訴：不會閃避卸責

2019-09-25 12:43

1699字聲明全文／普悠瑪司機尤振仲：台鐵惡意欺騙「沒有開到140公里」

2019-09-26 08:33

新竹地檢署也趕開箱潮！檢察官熬夜辦案都靠這些

2019-09-25 11:56

哪個世代出生的人最悲情？ 網友淚推這年級生最慘

2019-09-25 20:42

區間測速防制超速有效 苗栗縣8處地點研擬實施

2019-09-25 14:18

女騎士驚悚車禍後 交通局回應麻豆交流道之亂了

2019-09-25 15:12

火車遇「佔位公主」！要求換位0歉意回「有差嗎」他秒反擊…結局超爽

2019-09-25 20:03

檢察官老哏中華電前董座也遭詐 160萬交車手才知上當

2019-09-25 15:57

還行人應有用路空間 新店警分局硬起來執法

2019-09-25 16:09

南投酒駕車禍死傷全國最高 縣警局大執法不分晝夜

2019-09-25 15:20

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

立法院外認乾女兒 陳抗落幕竟帶到旅館性侵

2019-09-25 18:55

爺爺帶孫子買手機 懂事孫說「最便宜的就好」讓網友讚爆

2019-09-25 21:27

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

ATM卡住存6萬2變2萬5 10天後在「神秘區域」找到了

2019-09-25 14:14

違規停車惹民怨 土城警結合里長廣播籲民眾自律

2019-09-25 11:25

產婦子宮破裂難產胎死 家屬包圍診所撒冥紙

2019-09-25 11:26

【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

想硬上女同事她尖叫「我月經來」 慾男見衛生棉才煞車

2019-09-25 18:20

「連千毅之亂」讓警界繃緊神經 基市警方密集擴大臨檢

2019-09-25 13:46

妻手術需包尿布夫一句「我不會」打發 網友：不會學嗎？

2019-09-25 20:33

影／台東2高職生相約單挑 只因共同友人生話

2019-09-25 11:14

山上採草藥迷途 68歲翁靠野草露水撐過14天

2019-09-25 12:34

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

老翁失蹤3天手機最後定位在瑞芳山區 消防人員入山搜救

2019-09-25 16:26

逆風展翅／洗淨染血的手 多多拚4個月考上大學

2019-09-25 14:06

奈及利亞男約女友開房 因做這件事被告性侵

2019-09-25 11:51

金門鬧區暗夜大火 嚇壞附近民眾

2019-09-26 09:34

護家盟張守一情史遭起底 高院判徐立德可離婚

2019-09-25 13:17

產婦子宮破裂男嬰亡 家屬包圍診所抗議

2019-09-25 10:48

影／女聖師南投落網神態自若 專案小組形容「很沉」

2019-09-25 17:44

恐怖社團打死人還叫人頂罪 還打傷老婦失明及打幼童

2019-09-25 14:57

查國有鹽灘地疑遭侵占 警意外逮獲通緝犯

2019-09-25 15:51

警方列管直播主？ 呱吉：有問題的是黑社會與賣假貨啊

2019-09-25 17:32

進口椰子藏破億海洛因 豬肉商被逮問：不能改賣水果嗎

2019-09-25 19:44

獨／女聖師毒打信眾鐵證 統統存在「驅魔專用」硬碟

2019-09-25 16:35

還公道！巡佐遭辱「收紅包」辦退休 婦人下場這樣

2019-09-25 14:11

淡水驚傳兒童被誘拐 女子被攔竟說：看他很可愛

2019-09-25 16:39

離婚逆轉勝 徐立德可望結束第二春

2019-09-26 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top