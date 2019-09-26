普悠瑪司機員記者會 宜檢：尊重但由證據來說話

2019-09-26 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



對普悠瑪司機員今天記者會，宜蘭地檢署回應指出，此案將於9月30日法院第一次開庭，對於被告今日記者會，地檢署檢察官恪守保障人民之公益人責任，謹遵正當法律程序之要求，對於被告有利及不利事項均詳加調查，對於此案普悠瑪之相關被告亦然。

宜蘭地檢署指出，此案已進入法院審理，相關行車記錄器、影像及電磁紀錄等一切證據，均會公開呈現在法庭接受檢視，檢察官亦將於審理庭中一一陳明，由證據來說話，還原事實。